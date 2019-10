Bollette, da ottobre aumento dei costi di luce e gas: ecco perché e come risparmiare

Come ogni autunno, anche quest’anno arrivano purtroppo i rincari sulle bollette di luce e gas. Per i clienti che sono rimasti nel servizio di maggior tutela, l'Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, comunica che nel quarto trimestre 2019 le bollette della luce aumenteranno del 2,6% e quelle del gas del 3,9% per la famiglia tipo. L'aumento scatterà a partire dal primo ottobre e comporterà, sempre per la famiglia tipo, una spesa annua al lordo delle tasse di circa 559 euro, mentre per il gas sarà di circa 1.107 euro.

Perchè aumenta il costo di luce e gas?

Ma perchè le tariffe aumentano continuamente? Per l'energia elettrica l'aumento finale è dovuto a una crescita dei costi di acquisto dell'elettricità, attenuati da una riduzione degli oneri generali. In particolare,gli aumenti in essere da ottobre, sono determinati da un aumento del costo per la materia energia (+3,2%), parzialmente ridotti da un calo degli oneri generali (-0,6%). Per il gas naturale l'andamento è determinato interamente dall'aumento della spesa per la materia prima (+3,8% sulla spesa della famiglia tipo), legata alle quotazioni stagionali attese nei mercati all'ingrosso nel prossimo trimestre, e da un lieve aggiustamento dei costi di trasporto (+0,1%).

Come si può risparmiare?

Confartigianato Perugia ha costituito uno sportello energia per i suoi associati chiamato CEnPI, con lo scopo di acquistare sul libero mercato energia elettrica e gas e garantire ai propri associati riduzioni dei costi energetici e un controllo costante sulla correttezza del servizio reso. Offre inoltre:

Consulenza personalizzata

Preventivo di risparmio gratuito confrontando le offerte

Stipula dei nuovi contratti e disdetta dei contratti precedenti

Scheda di rendicontazione annuale dei risparmi conseguiti

Gestione delle variazioni del punto di prelievo o punto di riconsegna

Risoluzione eventuali problematiche

Per maggiori info è possibile contattare Tel: 075 99 77 000 | Fax: 0759977030 | Email: info@farimpresa.it

(specificare nell'oggetto "Energia") oppure https://www.confartigianatoperugia.it/sportello-energia/