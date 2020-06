InformaGiovani: sedi, contatti e orari di apertura a Perugia

I ragazzi hanno una vita ciclonica, si sa: ecco perché a volte è difficile stare dietro a tutte le possibilità che vengono offerte ai ragazzi: studio, formazione, esperienze all'estero, sconti e convenzioni, offerte di lavoro...Da sapere c'è un mare di cose!

Per questo motivo esiste lo sportello InformaGiovani, attivo presso il Comune di Perugia.

All'interno del sito dedicato, è possibile trovare le notizie sull'ufficio e le sue attività; tutte le notizie nella sezione Centro Servizi Giovani; nella sezione Informagiovani segnala si può trovare tutto ciò che succede intorno a Perugia sui temi del lavoro, formazione, concorsi, eventi ecc..

L'InformaGiovani di Perugia è ubicato in Piazza del Melo (traversa di via Pinturicchio)

e di norma osserva il seguente orario

dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.30

lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.00

Anche se in questo momento l'ufficio è chiuso al pubblico per l'emergenza Covid-19, è possibile contattare il personale che lavora in modalità smart working.

Questi gli orari e i recapiti dell'ufficio:

- via email: informagiovani@comune.perugia.it

- Telefonicamente 075 5773547 - 3549 - 3553 con deviazione di chiamata

- su Facebook: https://www.facebook.com/informagiovani.perugia