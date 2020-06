Le biblioteche aperte a Perugia per studiare e lavorare anche da remoto

Biblioteca, luogo di cultura dove trascorrere ore in approfondimenti per la ricerca scolastica o universitaria, ma anche luoghi di pace, in cui studiare, scrivere o semplicemente leggere, senza essere distratti o disturbati da nessuno.

Quante sono le biblioteche nella nostra città? Tante, e questo significa che siamo fortunati: la cultura, infatti, è un mezzo di progresso e libertà fondamentale.

Universitarie, comunali, per bambini o persino specializzate nel genere del fumetto: sono queste le tipologie di biblioteche presenti in città.

Anche se attualmente le modalità di accesso e di richiesta di libri in prestito subiscono le restrizioni per le norme anti-Covid, scopriamo dove si trovano le bibioteche della città di Perugia.

A questo link, inoltre, il Comune di Perugia mette a disposizione on line l'accesso ai cataloghi delle varie biblioteche, per andare a colpo sicuro quando si sta cercando un testo specifico.

Biblioteca comunale Augusta

Via delle Prome, 15 tel 075 577 2500 web http://turismo.comune.perugia.it/pagine/biblioteche

Biblioteca comunale Villa Urbani

Via Giovanni Pennacchi, 19 tel 075 577 2960 web http://turismo.comune.perugia.it/pagine/biblioteche

Biblioteca comunale San Matteo degli Armeni

Via Monteripido, 2, tel 075 577 3560 web http://turismo.comune.perugia.it/poip/san-matteo-armeni

Biblioteca comunale Sandro Penna

Viale S. Sisto tel 075 577 2941web http://turismo.comune.perugia.it/pagine/biblioteche

Biblioteca comunale Biblionet

Via Giuseppe Segoloni, 15 tel 075 577 2938 web http://turismo.comune.perugia.it/pagine/biblioteche

Biblioteca Umanistica

Piazza Francesco Morlacchi, 16, tel075 585 3000 web https://www.csb.unipg.it/organizzazione/strutture-bibliotecarie/struttura-lettere-e-scienze-della-formazione/biblioteca-umanistica

Biblioteca delle Nuvole

Via del Fosso, tel 075 500 1901 web http://www.bibliotecadellenuvole.it/

Biblioteca del Monte

Via Monteripido, 8 tel 075 40679 web https://www.assisiofm.it/biblioteca-di-monteripido-54-1.html

Biblioteca Oasis

Via Luigi Canali, 14 tel 075 505 2121 web http://www.bibliotecaoasis.it/

Centro pari opportunità - Biblioteca delle donne "Laura Cipollone"

Via Giuseppe Mazzini, 21 tel 075 504 6901 web http://www.regione.umbria.it/la-regione/politiche-di-genere

Centro Servizio Bibliotecari Unversità di Perugia

Biblioteca della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria

Via Prospero Podiani, 11 tel 075 572 7057 web http://www.dspu.it/

Istituto Conestabile Della Staffa

Piazza Annibale Mariotti,1 tel 075 572 8854 web http://www.conestabile.org/

Archivio di Stato di Perugia

Piazza Giordano Bruno, 10 tel http://www.archiviodistatoperugia.it/