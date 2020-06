I musei della provincia di Perugia e gli sconti speciali per giovani e per studenti

Non c'è il rischio di annoiarsi a Perugia, anche per i giovani, abituati a raggiungere virtualmente ogni angolo della terra, attraverso lo schermo dello smartphone.

Infatti la nostra città con i suoi dintorni offre infinite possibilità di scoprire tante cose che appartengono alla storia, alla cultura, al costume locale: tutto questo è racchiuso nella rete dei musei.

Dalla geo-paleontologia all'archeologia, dai grandi maestri della pittura all'arte contemporanea, dalle città sotterranee ai musei dell'artigianato locale, dai musei delle tipicità agro alimentari (olio e vino) fino agli ecomusei, tra cielo, terra e natura. Davvero l'offerta tocca tutti gli ambiti e non bisogna far altro che scegliere cosa si vuole scoprire per prima.

L'elenco di tutti i musei dell'Umbria è disponibile - suddiviso per aree tematiche - nel sito della Regione Umbria dedicato.

Tariffe agevolate ai giovani per l'accesso ai musei

L'ingresso ai musei dell'Umbria è sempre gratuito per gli under 18, così come per gli studenti e docenti in architettura, archeologia, storia dell’arte, conservazione dei beni culturali e scienze dell’educazione appartenenti all’Unione Europea, con libretto accademico o altra documentazione che ne certifichi l’iscrizione; studenti dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze; studenti della Scuola di Restauro del Mosaico di Ravenna e dell’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro.

Il costo di inrgresso è invece ridotto a soli 2 euro per i cittadini dell’Unione Europea di età tra 18 e 25 anni e di Norvegia, Islanda, Svizzera, Liechtenstein. È necessario esibire un documento di identità valido

Post Covid

Le norme di sicurezza anti contagio post Covid stanno portando a una graduale riapertura dei vari musei e poli museali della provincia di Perugia. Per questo motivo, prima di recarsi sul posto per la visita, è bene verificare le nuove aperture e le norme da rispettare; quasi in ogni caso verrà richiesta la prenotazione delle visita, proprio per evitare assembramenti e mantnere il distanziamento necessario.

I principali musei di Perugia

Galleria Nazionale dell'Umbria

Ipogeo dei Volumni e Necropoli del Palazzone

Museo Archeologica Nazionale dell'Umbria

Villa del Colle del Cardinale

Museo Capitolar di San Lorenzo

Museo civico di Palazzo della Penna

Museo dell'Accedemia di Belle Arti "P. Vannucci"

Complesso Templare di San Bevignate

Centro d'arte Fuseum

POST - Museo della Scienza e della Tecnologia

Casa Museo Palazzo Sorbello

Museo del Gioco e del Giocattolo

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Museo A.C. Perugia Calcio