Comunità di recupero a Perugia: indirizzi e numeri utili

Nella vita può capitare che un nostro caro finisca in una situazione di dipendenza: da sostanze stupefacenti, dall'alcol o dal gioco, le dipendenze purtroppo sono di tanti tipi ma generano tutte le stesse conseguenze, se non le si cura per tempo.

Ecco allora dove rivolgersi nella città di Perugia per richiedere questo tipo di aiuto:

Comunita' Capodarco Di Perugia Onlus

Via Caprera, 23 tel 075 500 4993

Via Quintina, 65 tel 075 396710

web: www.comunitadicapodarco.it/sede-principale/comunita-di-capodarco-di-perugia-onlus/

Comunita' San Patrignano Libera Associazione

Piazza Del Drago, Via della Cupa, 1 tel 075 801 2348 web www.sanpatrignano.org/hai-bisogno-aiuto/le-associazioni/