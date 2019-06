Vacanze in ostello, ideale per giovani viaggiatori... di ogni età!

Finalmente per i più la scuola è solo un ricordo, e adesso a tutta vancanza!

Se state cercando una vacanza divertente ed economica per festeggiare al meglio con i vostri amici la fine della carriere scolastica, potete dare un’occhiata in rete ai migliori ostelli di Perugia.

L’ostello è una struttura ricettiva simile ad un albergo, ma la particolarità che lo distingue da quest'ultimo è che solitamente gli spazi vengono condivisi con altri ospiti. Le stanze sono spesso a più letti, solitamente sono attrezzate con letti a castello,e tutti gli altri spazi attrezzati, come le docce, la cucina, il salotto vengono condivise.

Vantaggi di dormire in un ostello

L'ostello dovrebbe garantire il vantaggio di avere dei prezzi bassi per ogni ospite, inoltre è una formula che consente la possibilità di creare un'atmosfera familiare, solidale e comunicativa, ideale per chi ama stare in compagnia e fare sempre nuove conoscenze. Gente di tutto il mondo e di tutte le estrazioni sceglie gli ostelli. L'atmosfera degli ostelli è per lo più dedicata agli ospiti giovani, ma vi pernottano persone d'ogni età. Fatta eccezione per le reti di ospitalità, l'ostello garantisce generalmente il prezzo più basso in assoluto sul mercato, una qualsiasi persona che vuole risparmiare, infatti, se non dispone del denaro necessario per pagare alberghi di lusso, può girare il mondo tranquillamente pernottando negli ostelli sparsi un po’ ovunque, a cifre davvero modiche.

Se volete approfittare di uno degli ostelli della città di Perugia, ecco dove vi potete recare:

Ostello AIG "Mario Spagnoli"

Via Cortonese, Parcheggio Pian di Massiano, 4, 06125 Perugia tel 075 501 1366 web: www.hihostels.com/hostels/perugia-mario-spagnoli

Little Italy Hostel

Via della Nespola, 1-3, 06123 Perugia tel 075 966 1997 web: www.littleitalyhostel.it/en/

Ostello della Gioventù Centro Internazionale D'Accoglienza

Via Bontempi, 13, 06122 Perugia tel 075 572 2880 web: www.ostello.perugia.it/

Perugia Farmhouse

Str. Vicinale Torre - Poggio, 4, 06129 Perugia tel 075 528 8373 web: www.perugia-farmhouse.it/

Casa Monteripido

Via Monteripido, 8, 06125 Perugia tel 075 42210 web: www.casamonteripido.it/