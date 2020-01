Servizi pubblici locali e diritti dei consumatori, un portale informativo di Cittadinanzattiva

L’associazione di consumatori Cittadinazattiva ha messo a punto e recentemente lanciato un nuovo portale on line. Si tratta di un sito informativo dedicato ai consumatori con l’intento di contribuire ad aumentare la conoscenza sui servizi pubblici locali e incrementare la consapevolezza dei cittadini circa i propri diritti. Informap, è questo il nome del servizio, ancora in parte in fase di implementazione, grazie a una cartina navigabile rende possibile avere informazioni sui servizi pubblici locali per tutti i capoluoghi di provincia italiani. Su Perugia sono atualmente disponibili alcune informazioni sulla qualità degli asili nido. Al momento non sono disponibili informazioni sui costi, qualità e tutele riguardo al servizio gestione rifiuti. A breve la piattaforma sarà arricchita anche con le informazioni riguardanti acqua e trasporto pubblico locale.

Il portale è uno degli strumenti messi a disposizione dei cittadini e realizzati nell’ambito del progetto "Consapevolmente consumatore, ugualmente cittadino" finanziato dal Ministero dello sviluppo economico (dm 7 febbraio 2018). Sono attivi anche il call center dedicato ai temi (numero 06 36718040 attivo il lunedì dalle 14:30 alle 17:30 e il mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13) nonché l’assistente virtuale S.U.S.I. (Sistema Unico di Supporto Intelligente) a disposizione dei consumatori visibile sulla homepage di Cittadinanzattiva e su Informap.