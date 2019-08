Ricomincia la scuola, come risparmiare sui libri e sul corredo scolastico

La scuola è alle porte (il calendario scolastico regionale prevede la riapertura delle scuole nella nostra regione per l’11 settembre) e abbiamo già iniziato ad avere a che fare con l’acquisto di libri e materiali per la scuola. La lista delle cose da comprare diventerà chilometrica in breve, ecco dunque che l’Unione Nazionale Consumatori Umbria si prodiga nel fornire alcuni consigli alle famiglie per risparmiare sull’acquisto di libri e del corredo per la scuola.

Vediamo come.

Come risparmiare sull'acquisto dei libri per la scuola

Nuove edizioni. Quando viene richiesto di acquistare una nuova edizione di un testo scolastico, è bene verificare se l’edizione “nuova” è realmente tale.

Libri usati. Si può risparmiare fino al 50% del prezzo di copertina acquistando testi usati. L'ideale è comprarli da altri studenti, oppure rivolgendosi ad alcune librerie.

Amazon. Acquistare i libri on line spesso permette non solo di risparmiare qualcosa sul prezzo di copertina ( anche fino al 15% ) ma con l'operazione Ritorno a Scuola di Amazon si possono ottenere i libri a casa in pochi clic nell'arco di appena 24 ore.

Ebook. Se la versione digitale di un testo è disponibile, la si può acquistare scaricandola su tablet o computer. Ciò alleggerisce sia la spesa che lo zaino dei ragazzi. Ma non tutte le scuole e gli insegnanti consentono di portare il tablet in classe, quindi, è bene verificare prima dell'acquisto.

Scambio di libri tra studenti . Dovrebbero essere in primis le scuole a favorire lo scambio diretto di testi tra studenti, consentendo nelle bacheche l'affissione di annunci e incentivando specifiche iniziative.

Sharing economy . Non solo scambiarsi i libri quando non servono più, ma si può condividere lo stesso testo con altri compagni, magari con il compagno di banco o con quello con cui si fanno i compiti il pomeriggio. In questo modo si educano i giovani all'economia e alla condivisione.

Biblioteche. E' possibile richiedere alla biblioteca della scuola o del comune di tenere molte copie dei libri di testo, così da poter ricorrere a prestiti a domicilio. Ideale è il comodato d'uso: lo studente si impegna a tenere il testo per tutto l'anno e impegnandosi a restituirlo in buone condizioni.

Comprare all'ingrosso . In istituti scolastici esiste la buona prassi di acquistare i libri di testo per conto di tutti gli studenti, così da ottenere un forte sconto presso la casa editrice grazie al grande quantitativo e all'ordinativo all'ingrosso.

Dispense a cura dei professori . In alcune scuole i professori preparano materiali e dispense gratuiti per gli studenti.

. In alcune scuole i professori preparano materiali e dispense gratuiti per gli studenti. Grande distribuzione. Da diversi anni ormai anche presso gli ipermercati sono disponibili in vendita i libri scolastici, risparmiando rispetto alla cartolibreria. La convenienza può arrivare fino al 25% del prezzo di copertina, oppure lo sconto può valere in buoni spesa, se si ha la tessera del supermercato.

Come risparmiare su zaini, astucci e altro corredo scolastico