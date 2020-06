Come iscriversi al registro delle coppie di fatto a Perugia

Quando due persone convivono nella stessa casa pur non avendo contratto matrimonio (né civile, né religioso) e hanno un rapporto stabile, possono richiedere, anche nel comune di Perugia, il riconoscimento dello status di coppia di fatto.

La coppia che intende costituire una convivenza di fatto deve risultare una "famiglia anagrafica" già iscritta nello stesso indirizzo del Comune di residenza. In caso contrario occorre regolarizzare la situazione effettuando la variazione di residenza (cambio residenza).

Chi può richiedere il riconoscimento e come fare

Le persone conviventi di fatto sono per la legge due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.



La dichiarazione di convivenza di fatto deve essere redatta in carta libera e sottoscritta congiuntamente da entrambe le persone. Non è possibile costituire una convivenza di fatto se le due persone sono unite da legami di parentela, affinità od adozione o se anche uno solo di loro sia tuttora legato da un vincolo di matrimonio o di unione civile.



Il contratto di convivenza di fatto è un contratto facoltativo che la legge consente di poter stipulare da parte della coppia di conviventi di fatto in cui vengono regolati esclusivamente i rapporti patrimoniali. Deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità attraverso un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, in questo caso occorre rivolgersi a un professionista (notaio o avvocato) che dovranno certificare che il contratto è conforme a norme imperative e all'ordine pubblico. Ai fini dell'opponibilità ai terzi il notaio o l'avvocato provvederà a trasmettere al comune il contratto entro 10 giorni dalla stipula.



Certificato di convivenza di fatto

La persona che si trova nello stato anagrafico di convivenza di fatto può richiedere il certificato anagrafico di convivenza di fatto:

- recandosi presso uno degli sportelli URP del Comune di Perugia e Attività decentrate sul territorio (questa modalità è attualmente sospesa per la prevenzione ed il contenimento del contagio da COVID-19)

- mediante il servizio digitale presente sul sito istituzionale del Comune di Perugia, certificati online.



Cancellazione della convivenza di fatto

Lo status di coppia di fatto può essere revocato dai richiedenti. La richiesta di cancellazione della convivenza di fatto deve essere presentata al Comune di Perugia da parte della coppia congiuntamente o solo di una delle due parti interessate, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, il Comune dovrà provvedere a inviare all’altra la comunicazione di avvio del procedimento.



La cancellazione della convivenza di fatto avviene d’ufficio, in caso di cessazione della situazione di coabitazione o di variazione della residenza di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto, in caso di matrimonio e unione civile.



Modulistica per la richiesta del certificato di coppia di fatto

Dichiarazione di convivenza di fatto

Richiesta di cancellazione della convivenza di fatto



La modulistica può essere consegnata al Comune di Perugia in una delle seguenti modalità:

consegnata a mano presso gli Sportelli URP e attività decentrate (modalità sospesa per la prevenzione ed il contenimento del contagio da COVID-19)

per via telematica al seguente indirizzo servizi.demografici@pec.comune.perugia.it

Attenzione! Allegare tutta la documentazione solo in formato pdf;

l'invio telematico è consentito ad una delle seguenti condizioni:

- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale

- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente

- che la copia della dichiarazione debitamente firmata sia acquisita mediate scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice

per raccomandata da spedire al seguente indirizzo:

Comune di Perugia

U.O. Servizi al cittadino

Ufficio Anagrafe Emigrazioni-Convinvenze di fatto-irreperibili

Corso vannucci, 19

06100 Perugia (PG)