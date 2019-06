Centri estivi 2019, tutte le proposte di Perugia

La scuola sta per finire con grande gioia di tutti i ragazzi, ma per i genitori che lavorano si pone il problema di dover lasciare i figli da soli nelle ore di assenza da casa… Per chi non ha la fortuna di poter contare sul prezioso aiuto dei nonni, allora è il caso di valutare l’iscrizione a un centro estivo. Ce ne sono più o meno in tutte le zone della città e per tutte le esigenze, a partire dai tre anni d'età fino ai 17.

Per quanto riguarda i costi, variano da un minimo di 35 euro a bambino per arrivare anche ai 90 euro, ma le cifre sono solo indicative, perché sono previste scontistiche in caso di altri figli iscritti.

Ecco alcune delle principali proposte nella città di Perugia e dintorni

Centri estivi sportivi

Sono quelli organizzati dalle polisportive o presso le piscine della città. A Perugia ve ne sono presso queste strutture:

Gryphus

Via Giovanni Battista Pontani, 4, 06128 Perugia tel 075 505 4328 web: gryphus.it/

Unione Sportiva Braccio Fortebraccio

Via dell'Ingegneria, 45, 06125 Perugia tel 075 505 2848 web: www.usbfortebraccio.com/campus-estivo-bambini-perugia/

Giardini Thebris

Via Val di Rocco, 56, 06134 Perugia 075 691 0529 web: giardinithebris.com/campus-estivo-2/

Cus Perugia - Centro Sportivo Bambagioni

Via Giuseppe Bambagioni, 06126 Perugia tel 075 31103 web: www.cusperugia.it/locations/centro-sportivo-bambagioni/

Water and Speed piscine autodromo di Magione

c/o Autodromo dell'Umbria - Bacanella - Magione tel 3927805967 web: www.facebook.com/piscinemagione/

ASD FLEX School

c/o Isola Polvese (Lago Trasimeno) web: Flex School

Centro Tennis Perugia

www.centrotennisperugia.it/campus-estivo/

Centri estivi in inglese

British Institutes Perugia

Largo Madonna Alta, 6, 06128 Perugia tel 075 500 4454web: www.britishinstitutes.it/perugia

Campus Estivo Billy Joe

Str. Pian della Genna, 06128 Perugia PG tel 366 893 3440

Centri estivi residenziali

Helen Doron English - Perugia e Magione

Altre proposte

Borgorete

c/o Città della Domenica Perugia web: Centri Estivi Borgorete

Kidsbit - Centro estivo digitale

www.kidsb.it/campus-0

Centri estivi convenzionati con il Comune di Perugia

Per quanto riguarda l'ooferta di centri estivi a Perugia per l'estate 2019, va anche considerata l'ampia offerta sostenuta dal Comune di Perugia, che offre questo servizio attraverso cooperative specializzate e convenzionate e tariffe adeguate all'ISEE e al numero dei figli iscritti, nonché in base alla zona di residenza in città: qui è disponibile l'elenco completo delle strutture:

https://www.comune.perugia.it/articoli/centri-estivi-sostenuti-e-monitorati-dal-comune-di-perugia