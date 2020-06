Tutte le sale per feste dei bambini nella città di Perugia

Se è arrivato il lieto giorno di festeggiare il compleanno del vostro bambino e non avete intenzione di farvi mettere la csa a soqquadro (o magari non avete lo spazio utile per farlo), una scelta ideale è quella di affittare una sala per feste delle varie disponibili a Perugia dove potrete accogliere tutti i compagni di classe di vostro figlio. Nella sala, che è un luogo idoneo a far sbizzarrire i piccoli, spesso ci sono pareti decorate, ampi tavoli disponibili dove non dovrete far altro che disporre i vostri buffet e in molti casi c'è anche un angolo speciale dove tagliare la torta del vostro piccolo principe o piccola principessa.

In molte sale, con un piccolo extra, potrete anche evitare di ripulire alla riconsegna: se ne occuperà il gestore e voi non dovrete far altro che riportare a casa gli avanzi e la montagna di regali ricevuti.

Costi? dipende dal giorno della settimana e dal'orario. Per risparmiare qualcosa, si può scegliere anche la domenica mattina. In genere i prezzi variano da un minimo di 80 euro a un massimo di 250, in base alla grandezza della sala e ai vari optional che richiederete.

Le sale da festa per bambini di Perugia

Pianeta Festa

Via Belli Zona Pallotta tel 340 809 3219 web http://pianetafestaperugia.it/

AllMusicHall Perugia

Via Ruggero D'Andreotto, 19 tel 324 950 7373 web https://www.allmusichall.it/

Giochilandia

Via Piantarose, 15 tel 331 629 0760 web http://www.giochilandia.net/

SALA PER FESTE "Favolare"

Via dei Calcinai, tel 342 628 2691

Sala Donna Silvia

Via dei Mestieri, 13 tel 348 511 1725

Magix S.a.s.

Via Fosse Ardeatine, 16, web www.magikabula.it/

L' Arcobaleno Sala per feste

Via S. Bartolomeo, 47

Città della Domenica

Via Col di Tenda, 140 tel 075 505 4941 web http://www.cittadelladomenica.it/

Giochi Gonfiabili Perugia

Via Aldo Moro, 20 tel 075 518 1123

Sala Giochi Antares Gherlinda

c/o Centro Intrattenimento Gherlinda, Via Pierluigi Nervi, 6, 06073 Corciano

tel 075 517 3207 web https://www.facebook.com/AntaresGherlinda/

Laser Game Perugia

Via Ruggero D'Andreotto, 87/89/91 tel 075 505 1394 web https://lasergameperugia.it/