Come scegliere o cambiare il medico di base a Perugia

Il cittadino avente diritto può scegliere il medico di fiducia per sé, per il coniuge e i propri familiari minorenni, con delega se maggiorenni.

Il medico di fiducia deve essere scelto tra quelli iscritti nell’ambito territoriale di residenza dell’assistito, nei limiti del massimale del medico.



Il cittadino, acquisita l’accettazione del medico, può presentare domanda di scelta in deroga per un medico di medicina generale o di un pediatra che lavora in un ambito territoriale diverso da quello della sua residenza, per richiesta di prosecuzione del rapporto fiduciario in caso di trasferimento di residenza in ambito limitrofo, quando la scelta sia o diventi obbligata, per ragioni di vicinanza o migliore viabilità se la residenza/domicilio sanitario gravita in un ambito limitrofo all’ambulatorio del medico e nei casi in cui gravi ed obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell’assistenza.



Per i non residenti la scelta è a tempo determinato, da tre mesi a un anno, rinnovabile facendone specifica richiesta.



Il domicilio sanitario comporta la contestuale cancellazione della scelta del medico di provenienza. Per i non residenti la scelta è a tempo determinato, da tre mesi a un anno, rinnovabile previa richiesta.



Per il domicilio per un periodo inferiore ai 3 mesi ci si può rivolgere a un medico di famiglia o a un pediatra di libera scelta, pagando al termine della visita la prestazione ricevuta direttamente al professionista (visita occasionale).



In questa sezione del sito della USL Umbria 1 sono disponibili ulteriori informazioni sulla scelta del Medico di Medicina Generale.

Per presentare la domanda, di norma, è necessario recarsi in uno deli sportelli Anagrafe Sanitaria della ULS Umbria 1 qui riportati:



1. Centro di Salute Sede territoriale di Ponte Felcino

Via Mastrodicasa 80/A

Tel. 075 5911130

Orario Anagrafe Assistibili: Dal Lunedì al Venerdì ore 08.30-13.00 * | Sabato ore 08.30–12.30 *



2. Centro di Salute Sede territoriale di Ponte San Giovanni

Via Cestellini c/o Centro commerciale Apogeo

Tel. 075 597813

Orario Anagrafe Assistibili: Dal Lunedì al Sabato ore 08.00-12.30 *



3. Centro di Salute Sede territoriale di Madonna Alta

Via Pian della Genna 2

Tel. 075 5063660

Orario Anagrafe Assistibili: Lunedì, mercoledì e venerdì ore 08.00–12.00 * (dalle 07.30 alle 08.00 è presente un solo operatore)

4. Centro di Salute Sede territoriale di Castel del Piano

Via Strozzacapponi, 90

Tel. 075 5159511

Orario Anagrafe Assistibili: Martedì, giovedì e sabato ore 07.30-11.30 *



5. Centro di Salute Sede territoriale di S.Sisto

c/o Biblioteca Comunale- Teatro Brecht

Tel. 075 5292288

Orario Anagrafe Assistibili: Dal lunedì al sabato ore 08.00-12.30 *



6. Centro di Salute Sede territoriale di Ellera - Corciano

Via delle 4 giornate di Napoli 1

Tel. 075 5186611

Orario Anagrafe Assistibili: Dal lunedì al sabato ore 08.00-12.30 *



7. Poliambulatorio Europa

Via dei Filosofi, 7 - Perugia

Tel. 075 5412811 - 5412917

Orario Anagrafe Assistibili: Dal lunedì al sabato ore 08.00-13.00 * | Martedì e giovedì ore 14.30-17.30 *

Orario Assistenza Estero: Dal lunedì al venerdì ore 08.00-13.00 * | Martedì ore 15.00-17.00 *

In questi sportelli vengono erogati i seguenti servizi:

scelta, cambio e revoca del medico di medicina generale e Pediatra di Libera Scelta

esenzioni per patologia e invalidità

esenzioni/fasce e reddito

Accesso agli sportelli durante il periodo emergenza sanitaria Covid 19

Nell'ambito di quanto disposto a livello nazionale e regionale, fino a diverse future disposizioni, si comunica a tutti i cittadini che per alcune pratiche invece che recarsi fisicamente presso gli uffici è possibile inoltrare richiesta via e-mail allegando copia del Documento di Identità e della Tessera Sanitaria dell'interessato.

Le domande per i residenti nel Distretto Perugino dovranno essere inviate a sportello.anagrafepg@uslumbria1.it