Economia familiare, come gestire le spese domestiche in maniera efficace

Se con le feste natalizie abbiamo speso più di quanto avremmo potuto e complici anche i saldi invernali in corso ci ritroviamo con il portafoglio a zero, ecco alcuni consigli per rimettere in sesto le nostre finanze per il 2020.

Fare il punto della situazione

Innanzitutto, è fondamentale capire se abbiamo davvero esagerato o se le spese extra sostenute nell’ultimo periodo sono rimaste all'interno di quello che avevamo preventivato. E’ un argomento di cui parlare con calma, assieme agli altri membri della famiglia attivi finanziariamente, così da fare un controllo di tutta la situazione familiare.

Ciò che bisogna prendere in esame sono i conti in banca, lo stato dei finanziamenti attivi, le carte revolving e così via. Solo così sapremo cosa aspettarci per i mesi a venire.

Importante è tenere in considerazione anche le prossime scadenze: bolli, assicurazioni, tasse. Così sarà la situazione a venire sarà più chiara.

Rimettere in discussione il modo di affrontare le spese

Sicuramente una buona parte delle spese extra delle feste e dei saldi è stata fatta in modo "leggero": non ci abbiamo pensato troppo, perché il clima festivo e le offerte “irripetibili” ci hanno portati ad abbassare la guardia sugli acquisti.

E’ il momento, invece, di tornare a tenere a bada le spese. L’ideale sarebbe prendere l'abitudine di scrivere cosa dobbiamo acquistare: questo aiuta a riflettere bene ed evitare tutti gli acquisti extra che non sono davvero indispensabili. Inoltre, se abbiamo aperto nuovi prestiti, vanno assolutamente inseriti nelle spese.

Fare un budget

L’inizio di ogni anno è il periodo ideale per pianificare entrate e uscite economiche dei mesi successivi. Questo ci permette di poter serenamente utilizzare il nostro denaro, sapendo su quali cifre possiamo contare per il nostro ordinario e anche per lo straordinario. Per fare un budget non occorrono grandi conoscenze, ma si può approfittare per apprendere qualche nozione di base, come ad esempio la differenza tra saldo contabile e saldo disponibile. Oppure, se c'è qualche voce dell'estratto conto che non ci è mai stata chiara, è un buon momento per iniziare a documentarci.

In questo modo la nostra soglia di attenzione nei confronti degli aspetti finanziari aumenterà, permettendoci di gestire i nostri risparmi con più attenzione.

Imparare a tenere traccia delle nostre spese

Tenere un registro delle spese che sosteniamo è molto utile. Possiamo farlo in digitale, con file e cartelle sul nostro computer, o cartaceo. L'importante è che abbiamo un posto per tenere traccia di tutte le spese e soprattutto che troviamo il modo di dedicargli un po' di tempo ogni settimana. Il solo fatto di metterci a scrivere tutte le spese sarà di aiuto nel tenere una visione di insieme sulle nostre finanze.

