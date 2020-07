Pronto soccorso pediatrico, cosa fare quando si ha un'emergenza con i bambini a Perugia

Nella città di Perugia, dove sono censiti circa 22.000 bambini di età tra 0 e 14 anni, non esiste, di fatto, un pronto soccorso pediatrico. Quando si ha un problema con un figlio o un minore che si sente male o qualche sintomo strano non ci convince, la febbre non scende e ci troviamo a cavallo di giorni di festa, pertanto, non possiamo fare altro che recarci al pronto soccorso generale dell'Ospedale S.Maria della Misericordia.

In questa sede, di norma, i bambini vengono subito accolti prioritariamente e inviati ai reparti specializzati, come pediatria: lì vengono poi valutati e curati.

Ad ogni modo, se nel cuore della notte il nostro bambino piange e qualcosa non ci convince, possiamo sempre telefonare al reparto di pediatria dell'Ospedale: Tel: 0755782418. Qui i medici di guardia non ci rifiuteranno un consiglio e ci indicheranno come comportarci.