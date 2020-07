Centro di accoglienza per senza fissa dimora a Perugia

La città di Perugia non vive fortunatamente il dramma di tante grandi città di avere una numerosa popolazione di persone senza tetto: il fenomeno è molto contenuto e in ogni caso esistono alcune strutture in cui le persone senza fissa dimora possono trovare un ricovero temporaneo.

Alcune di queste case d'accoglienza fanno riferimento alla Caritas diocesana di Perugia e sono:

il Villaggio della Carità Sorella Provvidenza in via Montemalbe 1

la Casa di accoglienza S. Anna (maschile)

l'Opera sociale Casa san Vincenzo (femminile e minori).

Il Comune di Perugia conta invece su una struttura di accoglienza in via Romana e su strutture temporanee come il CVA di S. Erminio, ma le norme per l'accoglienza sono cambiate durante l'emergenza sanitaria Covid-19.