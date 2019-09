Family Help, il bando in aiuto delle famiglie

C’è tempo fino al 17 ottobre prossimo per presentare la richiesta del contributo “Family Help 2019”. Si tratta di un aiuto erogato dalla Regione Umbria, attraverso i comuni di Perugia, Corciano e Torgiano, alle famiglie, per favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Il Family Help prevede un aiuto economico fino a un massimo di 2.000 euro, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro domestico (anche già in atto al momento della presentazione della domanda) o di un libretto famiglia (ex voucher) per l’assunzione di una persona che offra aiuto alla famiglia.

Ne hanno diritto le famiglie che presentano le seguenti situazioni:

- figli in età minore;

- persona adulta (fino a 64 anni di età) bisognosa di cura;

- persona anziana (di età uguale o superiore a 65 anni);

- persona disabile ai sensi della legge n. 104 del 05/02/1992

Le famiglie che usufruiranno del contributo dovranno avvalersi prioritariamente dei lavoratori che sono iscritti nell’apposito elenco regionale Family helper, pubblicato sul portale regionale (www.regione.umbria.it) alla pagina http://www.regione.umbria.it/sociale.

Questi i documenti necessari per presentare la domanda.

- ISEE 2019 (inferiore ad € 40mila)

- documento di identità di chi sottoscrive la domanda (se cittadino extracomunitario fotocopia del permesso di soggiorno)

- verbale L104/92 se posseduta

documentazione che attesti lo svolgimento di attività lavorativa o corso di formazione

La domanda può essere scaricata dal sito del Comune di Perugia, nella sezione "Avvisi".