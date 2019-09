Contributo per l'acquisto dei libri di testo, ecco come richiederlo

Anche quest’anno arriva un aiuto per le famiglie umbre nell’acquisto dei libri di testo per la scuola secondaria di primo e secondo grado, ossia, le medie e le superiori.

La delibera della Giunta Regionale ha infatti stabilito un rimborso sull’acquisto dei libri scolastici, erogato presentando l’apposito modulo disponibile sul sito del Comune di Perugia compliato in ogni sua parte.

Unica prerogativa per accedere al beneficio deve essere quella di non superare i 10.632,94 euro di ISEE.

Ecco la documentazione da consegnare, entro il 4 ottobre, in uno degli URP del Comune di Perugia, o inviandola per posta all’indirizzo di Corso Vannucci, 06121:

fotocopia del documento del richiedente

attestazione ISEE in corso di validità che attesti il valore non superiore a quanto suddetto

documento che attesti la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri

lista dei libri acquistati.

Se non avete ancora fatto la richiesta, affrettatevi: il termine per presentare la domanda è fissato perentoriamente per il 4 Ottobre 2019.