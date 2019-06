Come richiedere gli assegni familiari nel 2019 e chi ne ha diritto

Se siete lavoratori dipendenti e in famiglia avete più persone a carico, allora potete richiedere allo Stato, tramite l’INPS, degli assegni al nucleo familiare, più conosciuti come assegni familiari.

L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall'INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori.

L’importo dell’assegno viene calcolato tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso, il quale deve sempre derivare per il 70% da lavoro dipendente o assimilato (se avete la partita iva, scordatevi questo tipo di contributo, anche se avete più figli).

L’assegno familiare prevede importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito. Sono previsti importi e fasce di reddito più favorevoli per alcune tipologie di nuclei (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili). La domanda per gli assegni familiari deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto.

Novità 2019, come è cambiata la normativa

Dal 1 Aprile del 2019, con l'obiettivo di velocizzare le pratiche e ridurre i margini di errore sugli importi, l'Inps ha stabilito che le richieste vanno presentate per via telematica dotandosi delle credenziali di accesso al sistema dell'Istituto tramite Pin o Spid. Via quindi il vecchio modulo cartaceo per l‘assegno al nucleo familiare che andava presentato prima al datore di lavoro.

Con questa novità l’INPS vuole garantire ai richiedenti anche la maggiore tutela dei dati personali. Prima infatti la domanda veniva inoltrata attraverso il proprio datore di lavoro o attraverso Caf e patronati. Le domande già presentate prima del 31 marzo al datore di lavoro col modello cartaceo ANF/DIP nel periodo 1° luglio 2018 e 30 giugno 2019 non dovranno comunque essere rinviate anche in per via telematica.

Una volta inoltrata la domanda sul sito INPS per via telematica, il cittadino potrà anche:

prendere visione dell’esito della domanda presentata (sezione “Consultazione domanda”)

modificare la propria condizione familiare o il proprio reddito, presentando una domanda di variazione per il periodo di interesse in modalità telematica, avvalendosi della procedura ANF/DIP



Assegni familiari 2019, requisiti e importi

Per avere diritto agli assegni familiari è necessario che il familiare per cui si richiede sia considerato a carico: ciò significa che questo non deve avere un reddito superiore a 707,54 euro (nel caso del coniuge, del genitore e di ciascun figlio) o di 1.238,19 euro (per due genitori o equiparati). Infine, nel caso dei figli e dei nipoti bisogna rispettare anche un requisito anagrafico, poiché gli assegni familiari spettano solo nel caso in cui questi abbiano meno di 18 anni. Si possono richiedere anche per i figli di età inferiore a 21 anni (ma solo se apprendisti o studenti) o di 26 anni (se studenti universitari non fuori corso). Non ci sono requisiti anagrafici stringenti, invece, per figli e nipoti a carico che risultano inabili al lavoro.

Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni. La domanda di variazione va inoltrata anche in caso di nuova occupazione presso diverso datore di lavoro. Sul sito Inps tutte le informazioni utili.

Chi vi può aiutare a presentare la domanda Perugia

Se siete in difficoltà con l'inserimento della domanda per chiedere gli assegni al nucelo familiare nel sito dell'Inps, potete comunque rivolgervi ai patronati e caf di Perugia, che vi forniranno l'assistenza necessaria ad avviare la pratica:

Patronato A.C.L.I

Via XIV Settembre, 19, 06121 Perugia tel 075 573 1528 web: www.acliperugia.it/

Patronato ACAI

Via M. Angeloni, 43, 06124 Perugia tel 075 501 0947 web: www.patronatoacaienas.it/

C.I.L.S (Patronato-Caf)

Piazza Vittorio Veneto, 4, 06124 Perugia tel 075 792 2057 web: www.conflavoratori.org/

Acli Service Perugia Srl Convenzionata CAF ACLI

Via Sicilia, 53, 06128 Perugia tel 075 500 3571 web: www.cafacli.it/it/

Caf Patronato Uci Enac

tel 075 372 5284 web: www.patronatoenac.it/

Impresa Verde Umbria

Via Settevalli, 131/f, 06124 Perugia tel 075 506761 web: www.cafcoldiretti.it/dove-siamo/Pagine/Umbria.aspx

UGL

Via Settevalli, 11, 06128 Perugia tel 075 505 5486 web: https://www.ugl.it/