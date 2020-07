Adottare un figlio: cosa c'è da sapere e dove inoltrare la pratica a Perugia

La decisione di adottare un figlio è una una decisione molto importante per la vita di una coppia. Si tratta di un passaggio impegnativo, non privo di fatiche, che prevede numerosi passaggi burocratici ma anche psicologici. Il Comune di Perugia assume questo tipo di richieste attraverso il sevrizio adozioni.

Si tratta di un servizio sociale, pubblico, gratuito organizzato in accordo con l’Azienda ASL 1- Distretto del Perugino- finalizzato a fornire informazioni generali sul tema delle Adozioni Nazionali e Internazionali e a seguire le coppie che intendono realizzare un progetto adottivo e le famiglie con figli adottivi.



Il Servizio di Adozione Nazionale e Internazionale opera nei Territori delle Zone Sociali

- n. 2: Perugia, Corciano e Torgiano,

- n. 3: Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Valfabbrica

- n. 4: Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo, Todi

- n. 5: Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano, Piegaro, Tuoro

attraverso un’Equipe composta da due Assistenti Sociali dipendenti del Comune di Perugia e uno Psicologo dipendente della ASL Umbria n.1



Chi sono i destinatari del servizio

I cittadini, le coppie che intendono realizzare un progetto adottivo e le famiglie dei bambini che vengono adottati, sia attraverso procedimenti nazionali che internazionali.



In che cosa consiste il Servizio Adozioni

L'ufficio fornisce:

Informazione sulle procedure previste per le Adozioni Nazionali ed Internazionali

Formazione e orientamento per le coppie interessate e motivate all’adozione

Svolgimento di indagini psico-sociali per l’idoneità all’adozione

Consulenza e sostegno ai genitori adottivi

Collaborazione con le scuole per l’inserimento scolastico dei bambini adottati

Collaborazione con gli Enti Autorizzati per le adozioni internazionali

Dove si trova

La sede del Servizio Adozioni Nazionali ed Internazionali è a Perugia in via Campo di Marte n.52

E' aperta dal lunedì al venerdì e riceve su appuntamento. I cittadini e le coppie possono ottenere un primo contatto per informazioni generali:

telefonando al numero 075 5775806 dal lunedì al venerdì ed eventualmente lasciando un messaggio nella segreteria telefonica

E' possibile fissare un appuntamento inviando una mail a: adozioni@comune.perugia.it



Il servizio è gratuito



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Enti ed associazioni coinvolti

Gli operatori del servizio collaborano con le famiglie e le Associazioni interessate a sostenere i percorsi adottivi, e si integrano con la rete dei soggetti Istituzionali competenti nella materia: Tribunale per i Minorenni, Enti Autorizzati per le Adozioni Nazionali e Internazionali, Scuole di ogni ordine e grado, Servizi Socio-sanitari dell’Azienda ASL e Servizi Sociali Comunali.