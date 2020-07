Patente di guida: le informazioni per richiedere il rinnovo

Capita spesso di accorgersene quando veniamo fermati per un controllo: la patente è scaduta. Panico. Che cosa fare in questo caso? La data di scadenza della propria patente è una delle cose più difficili da tenere a mente. Spesso ci si dimentica di rinnovarla proprio perchè la teniamo sempre a portata di mano le protafogli. Invece è importante segnarsi questa data importante per preparare in tempo tutti i documenti utili per il rinnovo.



Tempi e scadenze per il rinnovo della patente

Il rinnovo della patente di guida si effettua in base all'età della persona e al tipo di patente che possiede:

Patente A:

rinnovo ogni 10 anni fino ai 50 anni di età

rinnovo ogni 5 anni per età compresa tra 50 e 70 anni

rinnovo ogni 3 anni dopo i 70 anni

rinnovo ogni 2 anni dopo gli 80

Patente B

rinnovo ogni 10 anni fino ai 50 anni di età

rinnovo ogni 5 anni per età compresa tra 50 e 70 anni

rinnovo ogni 3 anni dopo i 70 anni

rinnovo ogni 2 anni dopo gli 80

Patente C

rinnovo ogni 5 anni fino ai 65 anni di età

rinnovo ogni 2 anni dopo i 65 anni

Patente D

ogni 5 anni fino ai 70 anni di età;

ogni 3 anni per età compresa tra 70 e 80 anni;

ogni 2 anni oltre gli 80 anni.

La patente di categoria E ha la stessa validità della patente a cui è associata (BE, CE, etc.)

Se la patente di guida è scaduta da oltre 3 anni non è più possibile rinnovarla: in questo caso va rifatta ex novo sostenendo l’esame di teoria e l’esame pratico.

La data di scadenza delle patenti A e B coincide con il giorno del proprio compleanno, in base a quanto stabilito nell'articolo 7 del decreto legge 9 febbraio 2012. Per i rinnovi successivi della patente la data di scadenza sarà adeguata al proprio giorno di compleanno.

Il rinnovo per gli Ottantenni

Le persone che hanno compiuto 80 anni sono tenute a rinnovare la patente ogni 2 anni. Dal 2012, grazie al decreto Semplifica Italia, l'iter di rinnovo è più semplice poichè non è più necessario effettuare la visita obbligatoria presso una commissione medica locale. Si procede al rinnovo quindi con le modalità canoniche previste dall'articolo 119 del codice della strada.

Documenti necessari per la procedura di rinnovo

Per prima cosa quando si decide di rinnovare la patente di guida occorre effettuare due versamenti presso l'ufficio postale: uno di 10,20 euro sul C/C 9001 intestato al Dipartimento dei Trasporti Terrestri e uno di 16,00 euro a titolo di imposta di bollo sul C7C 4028 (in entrambi i casi si trovano i bollettini in posta).

Il pagamento dei bollettini può essere fatto anche online sul Portale dell'Automobilista.

Il pagamento della visita medica invece si effettua presso la struttura sanitaria munendosi di questi documenti:

- patente di guida

- carta d’identità o passaporto

- tessera sanitaria

- due foto formato tessera uguali

- ricevuta dei due bollettini (10,20 e 16,00 euro)

- certificazioni per eventuali patologie e occhiali da vista nel caso in cui il soggetto ne faccia abitualmente uso.

I costi per il rinnovo della patente di guida variano in base alla procedura che vogliamo seguire. Se si ha poco tempo a disposizione e se si è in cerca della soluzione più comoda, basta rivolgersi a una scuola guida di Perugia oppure a un’agenzia di pratiche auto che fissa la visita medica. Così si velocizzano tutti i processi evitando code agli sportelli postali per pagare i bollettini. In genere la cifra è compresa tra i 100 e i 130 euro ma occorre sempre informarsi bene.

A visita effettuata, con in mano l’idoneità psico-fisica, verrà rilasciato un documento provvisorio con validità di 60 giorni che ne attesta il rinnovo e la nuova data di scadenza finché non arriverà la nuova patente formato tessera per posta.

Il documento provvisorio va sempre portato con sè alla guida per evitare sanzioni in caso di controlli.

La visita medica può essere fatta anche rivolgendosi all’Unità Sanitaria Territoriale delle Ferrovie, a un medico del Corpo dei Vigili del Fuoco oppure presso uno studio medico autorizzato dalla motorizzazione.

La visita invece presso l’ASL ha dei costi inferiori e dipende comunque da ASL ad ASL. In genere si spendono 26,20 per i due versamenti, 6,80 euro per la spedizione della nuova patente e il costo della visita medica per un costo totale che va dai 60 ai 90 euro.

A Perugia per effettuare la visita presso la Asl è necessario prenotarsi presso un punto CUP o FarmaCup, che comunicherà all'utente giorno, ora e sede della visita medica insieme alla documentazione da portare con sé.

Tempistiche per la ricezione del documento

La nuova patente viene spedita direttamente dal Ministero dei Trasporto tramite posta entro 15 giorni dopo la visita, presso il domicilio del conducente o all'indirizzo da lui indicato.

Per qualsiasi ritardo, richiesta informazioni ci sono dei numeri a cui potersi rivolgere:

Il numero verde di Poste Italiane, dedicato al servizio di “Stampa e consegna patenti e libretti di circolazione”, disponibile 7 giorni su 7 a qualsiasi ora al numero 800979416. Il numero ci risulta accessibile solo da telefono fisso e non da mobile.

Il numero verde del Ministero dei Trasporti, 800232323, accessibile dalle 8.30 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì. Il numero è raggiungibile anche da telefoni mobili ed è inoltre contattabile per una serie di info utili relative al rinnovo della patente, quali il cambio di residenza e il duplicato in caso di furto o smarrimento.