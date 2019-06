Carta d'identità elettronica, come richiederla o rinnovarla

Le ferie si avvicinano e da mesi avete prenotato il viaggio dei vostri sogni. Tutto è pronto già nella vostra testa, mancano solo le valige da preparare ma… attenzione! Avete controllato che la carta d’identità non sia scaduta? Infatti, se così fosse, non potrete salire sul vostro aereo o nave e addio viaggio dei sogni!

Ecco allora una guida per procedere al rinnovo della carta di identità.

Come rinnovare la carta d’identità

La carta d’identità elettronica (obbligatoria per tutti dal 2019) in generale, per i cittadini italiani maggiorenni scade dopo 10 anni dal rilascio (3 o 5 anni per i i minorenni), termine che viene prorogato rispetto alla data riportata sul documento, fino al giorno e mese di nascita del titolare. Può essere rinnovata fin dal centottantesimo giorno precedente la sua scadenza. Se prima ci si recava per il rilascio o il rinnovo presso gli uffici del Comune, dal 2016 la carta di identità elettronica (CIE) viene spedita direttamente al proprio domicilio dal Ministero dell'Interno.

Per questo motivo non bisogna arrivare all’ultimo momento per rinnovare il documento, anche se verranno garantiti i casi di urgenze motivate e documentate (ma non basta il volo prenotato l’indomani per la meta vacanziera!).

Dopo la scadenza del documento il rinnovo è possibile fino ai sei mesi successivi; se tale termine decorre inutilmente senza che si sia provveduto al rinnovo, la richiesta della carta d'identità varrà come rilascio ex novo della carta d'identità.

Procedura per richiedere la carta d’identità elettronica

Per richiedere la carta d’identità elettronica presso il Ministero dell'Interno esistono due modi:

Documenti che servono per il rinnovo della carta d’identità

Nel giorno fissato con l’appuntamento è necessario recarsi presso la sede prenotata portando quanto segue:

Attenzione sempre a specificare che la vostra carta d'identita deve essere valida per l'espatrio.

Costi della carta d’identità elettronica

Il costo della carta è di € 22.20 (sia per il primo rilascio, sia per il rinnovo) mentre è di € 27.30 per avere un duplicato. Il denaro va versato in contanti al momento dell’appuntamento presso l’URP prescelto.