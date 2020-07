Come diventare scrutatore nel Comune di Perugia: documenti utili

Quando si desidera candidarsi per fare gli scrutatori ai seggi elettorali durante le elezioni, nel Comune di Perugia bisogna verificare innanzitutto di avere i requisiti richiesti:

- essere cittadini italiani;

- aver assolto agli obblighi scolastici;

- essere iscritti nelle liste elettorali del Comune;

verificati i requisiti, bisogna compilare la domanda disponibile sul sito del Comune di Perugia con la quale si richiede di venire iscritto agli elenchi degli scrutatori. E' indispensabile allegare alla domanda il documento di identità in corso di validità.

La domanda si può presentare ogni anno entro il 30 Novembre.

Nel caso in cui ci si voglia candidare come Presidente di seggio elettorale, allora si dovrà essere in possesso di queste caratteristiche:

- essere cittadini italiani;

- essere iscritti nelle liste elettorali del Comune;

- aver conseguito un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di scuola media superiore);

- non aver superato il 70° anno di età.

Se si è in possesso di questi requisiti, si può inoltrare la domanda di Presidente di Seggio reperibile sul sito del Comune di Perugia entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno.

Dove inviare le domande

La domande di iscrizione nell'albo degli scrutatori e/o in quello dei Presidenti di seggio possono essere inviate per Posta a :



Sindaco del Comune di Perugia

Palazzo dei Priori

Corso Vannucci, 19

06100 Perugia



In alternativa le domande possono essere consegnate a mano presso:

- Ufficio Archivio -Palazzo Grossi – Piazza Morlacchi 23

- Sportelli Urp



Non è necessario rinnovare la richiesta di inserimento nell'albo in quanto si resta iscritti finchè non avvenga la cancellazione per perdita dei requisiti o per richiesta dell'interessato.



Per verificare se si è stati inseriti negli elenchi si può contattare l'ufficio elettorale.

Impedimento alla nomina di scrutatore



Nel caso in cui ci si trovasse nell'impedimento ad accettare l'incarico che sia stato conferito in vista di una tornata elettorale, si deve compilare questo specifico modello, che non implica comunque la cancellazione dall'Albo.