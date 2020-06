Certificato morte: tutte le informazioni utili del Comune di Perugia

Come per altri tipi di certificati anagrafici o di stato civile, il Comune di Perugia ha attivato un servizio di certificati on line, disponibile sette giorni su sette, 24 ore su 24, senza attese nè code allo sportello, né costi di segreteria.



Anche il certificato di morte rientra tra quelli che si possono ottenere inoltrando richiesta attraverso il sito istituzionale del Comune di Perugia.

L'unica spesa a carico dell'utente è quella relativa alla eventuale marca da bollo che, se necessaria, deve essere preventivamente acquistata in quanto, nelle tipologie di certificato non esenti, la procedure chiede l'inserimento del numero identificativo e della data della marca, che poi verrà applicata direttamente dall'utente dopo aver stampato il certificato

Il certificato resta a disposizione sul portale per 30 giorni