Cambiare residenza, ecco come procedere presso il Comune di Perugia

Se vi trovate nella necessità di spostare la vostra residenza da un altro comune o dall’estero a Perugia, o anche se dovete effettuare un cambio di residenza nello stesso comune, ecco come dovete muovervi e quali documenti vi serviranno.

Secondo l'art. 5 del D.L. n. 5/2012 convertito dalla Legge n. 35/2012, riguardante le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni previste dall'art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) del DPR n. 223/1989, è necessario procedere al cambio di residenza presso l’anagrafe comunale in questi casi:

- quando ci si trasferisce da altro Comune o dall'estero o trasferimento di residenza verso l’estero;

- quando si costituisce una nuova famiglia o una nuova convivenza o subentrano variazioni intervenute nella composizione della famiglia o della convivenza;

- quando vvengono cambi di abitazione.

Alcune novità in merito sono state introdotte nel 2014 dall’art. 5 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80, che ha introdotto disposizioni contro l’occupazione abusiva di immobili. Questa legge stabilisce che chiunque occupi abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile stesso e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. Per questo motivo è necessario che sia sempre compilata nella dichiarazione di residenza la pagina 6 "Dichiarazione in merito al Titolo di occupazione alloggio".

I cittadini che intendono richiedere la residenza nel Comune di Perugia dovranno scaricare, compilare e inviare gli appositi modelli predisposti, debitamente compilati:

-Dichiarazione di residenza, per maggiori informazioni rivolgersi presso uno degli Sportelli Urp e Attività decentrate presenti sul territorio (Consulta sedi, orari e servizi attivi)

- Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero (AIRE Anagrafe Italiani Residenti Estero)

oltre ad essere firmate dal richiedente e da tutti i maggiorenni che trasferiscono la residenza, alle stesse deve essere allegata copia del documento di identità di tutti i componenti che si trasferiscono e copia della documentazione elencata, altrimenti la pratica non potrà essere implementata.

Oltre a tutto questo, chi fa il cambio di residenza deve scaricare, compilare e consegnare o inviare il modello relativo alla TARI insieme alla richiesta per il cambio di residenza, evitando così di ripresentarsi agli sportelli TARI facendo lunghe code di attesa:

- Iscrizione/VariazioneTARI da presentare allegato al modulo dichiarazione di residenza o alla Gesenu, entro i 90 giorni successivi dalla data della variazione di residenza

Sono in totale 9 le pagine della dichiarazione di cambio di residenza, e possono essere inoltrate con una delle seguenti modalità:

- per via telematica al seguente indirizzo servizi.demografici@pec.comune.perugia.it - Attenzione! Allegare tutta la documentazione solo in formato pdf;

l'invio telematico è consentito ad una delle seguenti condizioni:

- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale

- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente

- che la copia della dichiarazione debitamente firmata sia acquisita mediatne scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice

- consegna a mano presso uno degli Sportelli Urp e Attività decentrate presenti sul territorio (Consulta sedi, orari e servizi attivi)

- per raccomandata da spedire al seguente indirizzo:

Comune di Perugia

U.O. Servizi al Cittadino

Ufficio cambi/immigrazioni

Corso Vannucci n. 19

06123 Perugia

- per fax da inviare al numero 0755773810.