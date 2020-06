Atti di nascita, riconoscimento e adozione: dove richiederli a Perugia

Il Comune di Perugia ha scelto di semplificare la vita ai suoi cittadini, snellendo la burocrazia quanto più possibile e rendendo le procedure e le richieste tutte digitali.

Sette giorni su sette, 24 ore su 24, senza attese nè code allo sportello, è infatti attivo il servizio on-line di certificazione anagrafica e di stato civile. A questo sportello virtuale potranno essere inoltrate tutte le richieste relative ad atti di nascita, di riconoscimento e di adozione. Non sono previsti costi di servizio nè di segreteria.

Ecco l'elenco dei certificati anagrafici disponibili:

- Certificato Contestuale di Stato di Famiglia, Risultanze Anagrafiche di Nascita, di residenza e cittadinanza italiana

- Certificato Contestuale di Residenza, di Cittadinanza Italiana e Stato Libero

- Certificato di Cittadinanza Italiana

- Certificato Residenza

- Certificato di Residenza e Cittadinanza Italiana

- Certificato di Stato di Famiglia e Residenza

- Certificato di Esistenza in Vita

- Certificato Stato di Famiglia

- Certificato di stato libero

- Risultanza Anagrafica di Matrimonio*

- Risultanza Anagrafica di Morte*

- Risultanza Anagrafica di Nascita*



* Le risultanze possono essere richieste solo qualora l'evento (nascita, matrimonio, morte), relativo al cittadino residente a Perugia, sia avvenuto in altro comune



L'unica spesa a carico dell'utente è quella relativa alla eventuale marca da bollo che, se necessaria, deve essere preventivamente acquistata in quanto, nelle tipologie di certificato non esenti, la procedure chiede l'inserimento del numero identificativo e della data della marca, che poi verrà applicata direttamente dall'utente dopo aver stampato il certificato

Una volta richiesto, il certificato resta a disposizione sul portale per 30 giorni.

Per tutti i certificati anagrafici sopra elencati è possibile utilizzare l'autocertificazione, i cui modelli sono reperibili a questo indirizzo.

Per accedere allo sportello telematico e usufruire dei servizi on line del Comune di Perugia è indispensabile avere un profilo SPID (identità digitale).

Chi riscontrasse difficoltà con l'accesso ai documenti on line può sempre fare riferimento al centralino telefonico del Comune di Perugia, 075 5771.