I prezzi delle case a Perugia, le quotazioni zona per zona

Anche se siamo ancora in emergenza sanitaria da Covid 19, non è detta che quanti avevano da tempo l'idea di acquistare una casa di propretà (o di cambiarla) a breve, non possano farlo. Il mercato immabiliare, infatti, non si è mai fermato del tutto e i prezzi di vendita delle case a Perugia hanno generalmente registrato solo un lieve calo rispetto a un anno fa. Vediamo la media al metro quadro stimata dall'Osservatorio di Immobiliare.it.

A questo punto non resta che scegliere al meglio la zona dove acquistare casa e controllare le quotazioni attuali.

I prezzi delle case a Perugia nel mese di Maggio

Zona Centro, Elce

A Maggio 2020 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.387 al metro quadro, con una diminuzione del 1,35% rispetto a Maggio 2019 (1.406 €/m²).

Zona Semicentro, Stazione, Madonna Alta, Prepo a Perugia

A Maggio 2020 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.072 al metro quadro, con una diminuzione del 0,27% rispetto a Maggio 2019 (1.075 €/m²).

Zona San Marco, Oliveto, Montegrillo

In questa zona a Maggio 2020 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.182 al metro quadro, con un aumento del 2,81% rispetto a Maggio 2019 (1.149 €/m²).

Zona Santa Lucia, Ferro di Cavallo, Olmo, Città della Domenica, Monte Malbe

A Maggio 2020 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.105 al metro quadro, con una diminuzione del 8,97% rispetto a Maggio 2019 (1.214 €/m²).

Zona Cenerente, Canneto, Colle Umberto, Monte Tezio

In queste zone a maggio 2020 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.170 al metro quadro, con un aumento del 8,71% rispetto a Maggio 2019 (1.076 €/m²).

Zona Monteluce, Ponte Rio, Montelaguardia, Casaglia, Pretola

A Maggio 2020 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 999 al metro quadro, con una diminuzione del 6,37% rispetto a Maggio 2019 (1.067 €/m²).

Zona San Sisto, Lacugnano, San Mariano, Santa Sabina

A Maggio 2020 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.256 al metro quadro, con un aumento del 1,42% rispetto a Maggio 2019 (1.238 €/m²).

Zona Ponte San Giovanni, Balanzano, Montebello, Collestrada

A Maggio 2020 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.113 al metro quadro, con una diminuzione del 2,15% rispetto a Maggio 2019 (1.137 €/m²).

Zona Ponte Valleceppi, Ponte Felcino, Villa Pitignano

A Maggio 2020 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 862 al metro quadro, con una diminuzione del 8,36% rispetto a Maggio 2019 (941 €/m²).