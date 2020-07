Laboratori occupazionali per over 60: le proposte e i progetti attivi a Perugia

Quando si parla di terza età si immagina una vita a rimto ridotto: pensione, spesso qualche acciacco fisico, a volte anche solitudine. Se poi si considera che in Umbria la percentuale di persone over 65 è atissima con una stima di 204,2 anziani ogni 100 giovani, allora ci si domanda se quando si parla di anziani davvero il panorama possa essere quello dei luoghi comuni.

Ma così non è, e nella nostra regione, in particolare a Perugia, ci sono tante iniziative e attività dedicate agli over 60: a volte si tratta di progetti specifici che hanno uan durata limiatata nel tempo e magari vengono affidati a enti di promozione sociale, in altri casi sono le istituzioni a mettere in campo iniziative riservate alla popolazione più anziana.

Al centro di questi progetti ci sono varie tematiche: molte volte viene ad esempio stimolata l'attività motoria, contro la sendentarietà, per promuovere la salute e il benessere psicofisico della terza età. E' il caso dell'iniziativa comnale "La terza età in palestra", che ogni anno, attraverso il Coordinamento dei Centri socio culturali per anziani, promuove la possibilità di frequentare corsi di corpo libero o corsi di acqua gym nelle prinicpali palestre e piscine comunali di Perugia a prezzi politici. In altri casi vengono promosse iniziative di alfabetizzazione digitale della popolazione anziana, come ad esempio il progetto Gemma (diventato EmerGemma al tempo del Covid) che vede una serie di seminari e laboratori per incentivare l'uso dei social network e del web per le pesone anziane.

Un altro caso è quello del progetto promosso dalla Caritas diocesana di Perugia "Argento Vivo": in questo caso l'obiettivo è individuare le persone over 65 che vivono sole e stimolarle e coinvolgerle in una rete di amicizia e condivisione di interessi, per spezzare la solitudine e l'isolamento.

Insomma, terza età a Perugia non fa rima con sedentarietà, ma con vitalità!