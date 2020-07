Ritirare la pensione: tutti gli orari degli uffici postali a Perugia

Esistono diversi modi per riscuotere la propria pensione: è possibile infatti il semplice ritiro in contanti, oppure l’accredito su conto corrente bancario o postale fino al deposito su libretto postale. La scelta, in ogni caso, è regolata in base alla normativa sulle movimentazioni di denaro in contanti: la soglia dal 01 luglio 2020 è pari a 1.999,99 euro, e dal 01 gennaio 2022 ad euro 999,99 . Se l'importo mensile della pensione supera la soglia di legge, il pagamento deve avvenire solo attraverso un sistema tracciabile, ovvero mediante:

accredito su un conto corrente bancario o postale;

accredito su un libretto di risparmio postale;

accredito su una carta prepagata dotata di Iban.

Attenzione: il limite per il pagamento in contanti (di 1.999,99 euro dal 1luglio al 31 dicembre 2020, e di 999,99 euro a partire dal 1 gennaio 2021) riguarda solo il pagamento delle pensioni ordinarie ma non è operante per gli importi dovuti a titolo di tredicesima o di arretrati.

Quando si sceglie la modalità di ritiro in contanti presso gli uffici postali, bisogna che la persona (o un delegato con delega scritta) si rechi a Perugia presso uno di questi sportelli:

Via M. Angeloni, 72/B orario 8.20 - 19.05 tel 075 500 7747

Piazza Giacomo Matteotti, 1 orario 8.20 - 19.05 tel 075 573 6977

Via Tomaso Albinoni, 38 orario 8.20 - 19.05 tel 075 528 5931

Str. Tuderte, 53/Bis, orario 8.20 - 13.45 tel 075 38380

Via Strozzacapponi, 98 orario 8.20 - 13.45 tel 075 515 9290

Via Settevalli, 425 orario 8.20 - 13.45 tel 075 515 3098

Via Francesco Innamorati, 9 orario 8.20 - 13.45 tel 075 45015

Via della Madonna Alta, 33 orario 8.20 - 13.30 tel 075 500 3051

Via dei Filosofi, 76/C orario 8.20 - 13.30 tel 075 35761

Piazza dei Navigatori, 34 orario 8.20 - 13.30 tel 075 505 1423

Via M. Alinda Brunamonti Brunacci, 40 orario 8.20 - 13.35 tel 075 572 6940

Via Francesco Panzarola, 40 orario 8.20 - 19.05 tel 075 398045

Str. Santa Lucia, 6/E orario 8.20 - 13.45 075 500 4188

Via della Concordia, 63 orario 8.20 - 13.35 tel 075 582 7931

Via Tagliamento, 70/B orario 8.20 - 13.45 tel 075 692 0127

Strada Ponte d'Oddi, 8 orario 8.20 - 13.35 tel 075 45267

Str. Perugia - S. Marco, 97 orario 8.20 - 13.30 tel 075 43631

Via Strozzacapponi, 88/L orario 8.20 - 13.35 tel 075 514 9535

Via Giacomo Puccini, 88 orario 8.20 - 13.30 tel 075 591 8095

Via Antonio Gramsci, 10 orario 8.20 - 19.00 tel 075 517 1141

A causa dell'emergenza Covid-19 bisogna tenere presente che le pensioni verranno pagate in varie giornate, in ordine alfabetico, quindi è necessario sapere con certezza quale sia la giornata per evitare di tornare a casa a mani vuote.