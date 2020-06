Centri socio culturali per anziani a Perugia: la mappa completa

Ritrovarsi assieme a persone con le stesse esigenze e modalità di vita, è per tutti una cosa benefica. A maggior ragione quando parliamo di terza età, quel momento della vita in cui si dovrebbe rallentare i ritmi fino ad allora sostenuti per via del lavoro, e dedicarsi ad attività più riposanti e gradevoli.

Per coltivare la socialirà e non abbandonarsi alla solitudine, a Perugia e dintorni sono sorti e hanno una fiorente attività molti centri socio culturali per anziani. Vediamo dove si trovano.

Centri sociali Perugia nord

San Marco

Presidente in fase di rinnovo

Via Gregorovius

06128 Perugia

contatti

telefono 075.5847607

Montegrillo

Presidente Cecchetti Roberta

via E.De Nicola 15

06125 Perugia

contatti

telefono 075.58.40.560

Casaglia

Presidente Franco Montanari

c/o C.V.A.

Vicinale del Piano

06135 Perugia

contatti

telefono 075.69.26.480



Tempo Buono

Presidente Enzo Garghella

Via del Cortone, 45

06121 Perugia

Centri sociali Perugia est

“il Tevere” Ponte Felcino

Presidente Raffa Vincenzo

via Maniconi

06134 Peugia

contatti:

telefono 075.591.35.36

“Europa’93” Ponte Valleceppi

Presidente Nilla Ialacci

via Inarco

06134 Perugia

contatti

telefono 075.692.98.95

Villa Pitignano

Presidente Renga Sergio

c/o C.V.A. di Villa Pitignano

06134 Perugia

contatti

075.591.83.07

Pianello

Presidente Gubbiotti Emanuele

Piazza Piediluco 10

06134 Perugia



Ramazzano

Presidente Cesarini Enzo

via del Teatro

06134 Perugia

Centri sociali Perugia sud

“La Rondine” Balanzano

Presidente Censini Renato

Strada vicinale del Piano

06135 Perugia

“Primo Maggio” Ponte San Giovanni

Presidente Baldassarri Roberto

via Primo Maggio

c/o C.V.A.

via Cestellini 24

06135 Perugia

contatti

telefono 075.599.76.72



“Il Gabbiano” San Martino in Campo

Presidente Pettorossi Ulderico

via del Papavero 1

06132 Perugia

contatti

telefono 075.609.94.27

“Il Colle” San Martino in Colle

Presidente Marchesini Bruno

Strada Burgnano San Martino in Colle

06132 Perugia



Montebello

Presidente Seppicacchi Nazareno

via Tuderte

06126 Perugia

Pieve di Campo

Presidente Passeri Alberto

via Stoppani 6 Ponte San Giovanni

06135 Perugia

contatti

telefono 075.38.84.66 + fax

“La Collina” – San Fortunato della Collina

Presidente Ubaldi Alviero

Strada Marscianese

54/C S.Fortunato della Collina

06132 Perugia

Centri sociali Perugia ovest

“Il Sole” San Sisto

Presidente Pastorelli Mario

via Bach 5

06156 Perugia

contatti

telefono 075.528.97.00

Pila

Presidente Segazzi Silvano

Strada Pila

Castel del Piano

06139 Perugia

“L’Arca di Noè” Ponte della Pietra

Presidente Monni Marco

via Chiusi 558

06128 Perugia

La Piramide Madonna Alta

Presidente Valentini Gino

via Diaz Madonna Alta

06128 Perugia

contatti

telefono 075.500.45.49 +fax

Castel del Piano

Presidente Gatti Maria Stella

via di Pila 7

06132 Perugia

contatti

telefono 075.51.49.523

Ferro di Cavallo

Presidente Ricci Lorenzo

Via Gregorovius

06128 Perugia

contatti

telefono 075.505.23.37

“La Chiocciola” – La Cugnano

Presidente Bonaca Antonio

Strada vicinale del Piano

06135 Perugia

Comitato San Quirico – Perugia

Presidente Mariotti Vania

via Pigafetta 8

06125 Perugia