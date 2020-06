Case di riposo per anziani a Perugia, dove sono e che cosa offrono

Quando in casa con noi abbiamo una persona anziana, come un genitore che non è più autosufficiente o un parente che ha bisogno di continua assistenza e compagnia, può diventare difficile conciliare la vita lavorativa con le necessità del nostro caro.

Per questo motivo ci sono le residenze per anziani: sono dei luoghi in cui le persone più grandi possono trovare tutte le cure (anche mediche se necessario) e le attenzioni continue da parte di personale qualificato e preparato per questo scopo; case ricavate in edifici pregiati, dove si cerca di circondare la persona anziana di tutte le attenzioni possibili, minimizzando la mancanza della dimensione domestica. In certe residenze, laddove la persona dimorante sia ancora autosufficiente, è anche prevista la modalità di vita in piccoli appartamenti con ambienti comuni come la cucina, per non perdere la socialità e il contatto con gli altri.

Naturalmente, l'accesso ai parenti per le visite è sempre consentito e gradito.

In alcuni casi, queste residenze prevedono la possibiltà di un soggiorno solo diurno, qualora le condizioni della persona accolta lo permettano.

Ecco dove si trovano le principali residenze per anziani a Perugia

Fontenuovo Residenza Di Ospitalita'Anziani Fondazione Onlus

Via Fonti Coperte, 38 tel 075 36500 web http://www.fontenuovo.it/

Sodalizio Di San Martino

Via Giovanni Battista Pontani, 15 tel 075 500 8289 web http://sodaliziosanmartino.it/

Residenza Anchise

Str. Ponte della Pietra S. Vetturino, 4 tel 075 500 3284 web https://www.coopactl.it/settore-anziani/residenza-protetta-anchise/

Volumni Residenza per Anziani

Str. Tiberina Sud, 2C tel 075 395408 web http://www.residenzavolumni.it/

Suore Francescane Missionarie di Gesù Bambino - Casa San Giuseppe

Via del Giochetto, 4, tel 075 572 0916

Istituto Donini Per Anziane

Viale Roma, 56 tel 075 573 1288 web https://www.uslumbria1.it/notizie/residenza-protetta-opere-pie-donini

Casa di cura Villa Fiorita

Via XX Settembre tel 075 57 59 81 web https://www.casadicuravillafiorita.it/

Casa di quartiere " S. Anna"

Via Fonti Coperte, 38e tel 075 36500 web http://www.fontenuovo.it/

Villa Armoniosa

Via delle Rose, 9 tel 333 395 9916 web: www.villarmoniosa.com

Residenza Servita Volumni

Str. Tiberina Sud, 5 tel 075 395408 web http://www.residenzavolumni.it/

Casa di Riposo Madre Colomba S. Geltrude

Via Amelia, 2, tel 075 607132

Casa di Riposo Vincenzo Sereni

Via Chiesa Nuova - Mercatello tel 075 878 3137 web https://www.sorelledeipoveriitalia.it/index.php/opere-apostoliche/case-di-riposo/126-residenza-servita-v-sereni-mercatello-pg

Casa Serena Prof. Zeffirino Rinaldi

Via XX Settembre, 52, tel 075 847 2122 web http://www.casaserenamagione.it/

Fondazione Santa Caterina - Parlesca Onlus

Strada della Parlesca, 4 tel 075 604746 web http://www.santacaterinaonlus.it/

Casa dell'Amicizia A. Seppilli

Via della Pallotta, 42, tel 075 541 2957 web https://www.uslumbria1.it/pagine/r-s-a-casa-dellamicizia-a-seppilli