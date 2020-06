Assistenza domiciliare a Perugia: ecco a chi rivolgersi

Può capitare a chiunque di trovarsi nella necessità di aver bisogno di assistenza domiciliare qualificata, sia per un caro che versa in gravi condizioni di salute, sia per una situazione contingente o per un periodo più lungo, la cui durata non si può stabilire.

Nel caso di persone anziane non autonome, potete leggere la nostra guida sulle residenze sanitarie assistite.

Se però la vostra intenzione è quella di provvedere in casa al vostro parente che necessità di assistenza, allora a Perugia potete contattare questi professionisti qualificati, che provvederanno a rispondere alle vostre esigenze, adattandosi di caso in caso.

Agenzia Badanti Perugia

Via S. Tommaso d'Aquino, 19/B tel 075 583 8294 web https://www.privatassistenza.it/perugia/centro-perugia/

Adiura Perugia

Via M. Angeloni, 32a tel 392 657 7218 tel https://badantiperugia.it/

Perugia Assistenza

Via Gaetano Donizetti, 91/H, tel 366 151 1944 web https://www.perugiassistenza.eu/

Sostegno Famiglia Perugia

Via M. Angeloni, 32 A/B, tel338 267 9492 web http://www.sostegnofamiglia.com/agenzia-perugia/

Perugia Assistenza Di Labroca Federica

Via Vincenzo Bellini, 24 tel 075 528 0585 tel https://www.progetto-assistenza.it/

Rete Assistenza h24

Via dei Filosofi, 43/n, tel 075 32474 web https://reteassistenzah24.it/

Assistenza domiciliare

Via Belfiore, 20, 06073 Corciano tel 371 303 5609 web https://assistenza-ospedaliera.business.site/

Altea infermieri

Via Sandro Penna, 4r tel 370 303 5673 web https://www.alteainfermieri.it/

Elenco in corso di aggiornamento