Grande partecipazione alla manifestazione “merenda di quartiere” al parco San Quirico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

Si conferma la grande partecipazione alle attività organizzate dal Comitato “San Quirico” il cui calendario di eventi si arricchisce quest’anno con la “Merenda di Quartiere”, manifestazione organizzata in occasione del carnevale 2019, presso l’omonimo parco “San Quirico”. La festa, resa ancora più vivace grazie alla partecipazione del gruppo “Anarchia Ritmica”, laboratorio di percussioni afro-brasiliane, che ha suonato i propri strumenti lungo le vie del quartiere, è stata occasione di incontro e confronto tra i numerosi giovani, adulti e anziani che hanno preso parte all’iniziativa. “Si è trattato di un momento di aggregazione e condivisione tra generazioni che si è potuta realizzare grazie alla disponibilità dei residenti del quartiere che hanno condiviso volontariamente le loro forze e il loro tempo, per la perfetta realizzazione di questa festa”, ha affermato il presidente del Comitato “San Quirico”, Andrea Lauricella.

Una iniziativa”, prosegue “che è stato un magnifico banco di prova e che ci ha fornito l’entusiasmo e l’energia per continuare a programmare attività socio culturali e di intrattenimento, anche per le settimane a venire”. Il COMITATO di quartiere «S. Quirico» promuove l’aggregazione, il confronto e la collaborazione tra i residenti abitualmente dimoranti nel suddetto quartiere, incoraggiandoli a formulare proposte in ordine alla gestione pubblica di servizi sociali, urbani, ambientali, sportivi, socio- assistenziali e culturali finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita del quartiere. Inoltre, attraverso le proprie attività, stimola la partecipazione alla vita sociale dei residenti informandoli sulle scelte amministrative e sociali che riguardano la comunità;

Il COMITATO si pone lo scopo di rappresentare le istanze generali di tutti i residenti, siano essi soci sottoscrittori, simpatizzanti o cittadini che, presentando proposte o mettendo a disposizione le proprie abilità o capacità, desiderino contribuire in maniera volontaria al raggiungimento delle finalità previste dallo Statuto Il Comitato collabora con organizzazioni limitrofe e similari, ricercando il coordinamento anche con gli altri comitati ed associazioni, presenti sul territorio. Può costituire gruppi di promozione sociale, organizzare e gestire direttamente o attraverso collaborazioni con altre associazioni, qualsiasi manifestazione ed iniziativa a carattere sociale, culturale, turistico, ambientalistico, educativo e sportivo che sia tesa al recupero e alla valorizzazione delle strutture presenti nel territorio e finalizzate agli interessi della comunità di quartiere.