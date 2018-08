giada agasucci con mogol e le custodie cautelari sul palco di marsciano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

Domenica 22 luglio alle 21 in Piazza Karl Marx di Marsciano (PG) ci sarà lo spettacolo “Il nostro caro Angelo” che vedrà sul palco le Custodie Cautelari e Mogol, accompagnati dalle voci di alcuni Importanti artisti tra cui Giada Agasucci. Si tratta di una serata contro la violenza sulle donne, che vedrà la partecipazione dell’associazione Liberamente donna, il cui ricavato andrà in beneficenza a donne e minori dei centri antiviolenza. Tematica alla quale la giovane artista Agasucci è molto legata e che sostiene sin dalla pubblicazione del singolo “Non lasciarmi andare", dove raccontava una sua personale esperienza di violenza subita, anche se prevalentemente psicologica. Lo spettacolo “Il nostro caro angelo” prende il titolo dalla celebre canzone di Mogol-Battisti pubblicata nel 1973. Durante la serata la musica farà da cornice e si alternerà ai racconti fatti dallo stesso Mogol sulla storia della sua carriera, degli aneddoti di vita che si intrecciano indissolubilmente con la storia della musica italiana grazie anche, ma non solo, al magico sodalizio con Lucio Battisti. Il ventennio chiave della musica d’autore italiana viene, dunque, rivisitato dai racconti e dagli aneddoti di Mogol, il quale risponderà alle domande poste dal giornalista del luogo. La band tradurrà in musica ciascuno di questi racconti e ricordi, rieseguendo, secondo il proprio stile, buona parte di quella che è stata la storia discografica irripetibile di un grande autore. Il concerto, è realizzato dalle Custodie Cautelari con Ettore Diliberto alla voce insieme a Giada Agasucci, Emy Guerrisi, Francesca De Bonis, Daniela Ferrari Boschi e Max Lo Buono. Le Custodie Cautelari sono composte da: Ettore Diliberto (chitarra e voce), Anna Portalupi (basso), Alex Polifrone (batteria), Salvatore Bazzarelli (tastiere), Nicola Denti (chitarra). Lo spettacolo nasce da un’idea di Ettore Diliberto, cantante della band Custodie Cautelari, nota in tutta Italia per l’attività dal vivo, La Notte delle chitarre e le decine di collaborazioni con molti protagonisti della scena musicale italiana (Lucio Dalla ,Eugenio Finardi, Enrico Ruggeri, Franco Battiato, Gianluca Grignani, Francesco Renga, Irene Grandi, Elio e le Storie Tese, Neffa, Franz Di Cioccio, e molti altri).