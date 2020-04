Specializzazione post-laurea, cosa offre il mercato della formazione on line

Per chi desidera approfondire la sua formazione post laurea o specializzarsi in qualche settore specifico, la scelta è oggi più che mai ampia, specialmente via web. Esistono infatti una pluralità di soggetti come università, enti, istituzioni, aziende in grado di offrire formazione qualificata ad alto livello. Specialmente via web.

Questi i percorsi di studio disponibili:

- Master

- Dottorati di ricerca

- Scuole di specializzazione

- Corsi di perfezionamento

Cos’è un Master

Si tratta di un percorso formativo post laurea che permette di sviluppare le proprie conoscenze e capacità operative su specifiche aree, fortemente orientato alle richieste del mercato del lavoro.

E’ possibile distinguere i Master in due macro categorie: i Master Universitari che rilasciano un titolo con valore legale (suddivisi in Master di primo livello e Master di secondo livello) e i Master non-Universitari.

Anche l'Univesrità degli Studi di Perugia mette a disposizione dei master on line, a questo proposito tutte le informazion sono disponibili sulla pagina web dedicata.

Si può iscrivere ad un Master di primo livello chi ha conseguito la laurea triennale o una laurea magistrale o un diploma di laurea a ciclo unico vecchio ordinamento. Può, invece, iscriversi al Master di secondo livello chi detiene una laurea specialistica (o magistrale) oppure una laurea del vecchio ordinamento.

Infine ci sono i Master non-Universitari riconosciuti da Scuole di formazione (pubbliche o private) e Business School. Al termine di questi Master viene rilasciato un attestato di frequenza/partecipazione.

Come scegliere il Master giusto

Scegliere il giusto master non è facile, data l'enorme offerta attualmente sul mercato. Nel valutare un Master è importante considerare alcuni fattori a partire dall'ente promotore e le aziende partner. Inoltre è fondamentale analizzare attentamente gli obiettivi, il programma e l'autorevolezza del corpo docente.

Non dimentichiamo, infine, di analizzare le vecchie edizioni del Master e il relativo placement, di verificare l’accreditamento Asfor e di valutare attentamente il costo complessivo in relazione ai contenuti offerti.

Altri percorsi formativi post laurea

Per chi cerca un'alternativa al Master, è possibile seguire corsi di Alta Formazione, di perfezionamento e di aggiornamento professionale, rivolti anche a chi è già entrato nel mondo del lavoro. Al termine di questi corsi viene rilasciato un attestato con la certificazione delle competenze acquisite.

Esiste poi il dottorato rivolto ai dottori magistrali per la realizzazione di una carriera universitaria scientifica o di ricerca presso enti pubblici e soggetti privati.

Infine ci sono le Scuole di Specializzazione, corsi universitari post laurea che hanno lo scopo di formare specialisti. Scuole dedicate all’area veterinaria, all’area dei beni culturali, all’area psicologica e all’area delle professioni legali. Al termine del percorso formativo viene rilasciato il Diploma di specializzazione del settore prescelto.

In quetso momento in cui tutto è immobilizzato dall'emeregenza Covid 19, la fomrazion on line prosegue invece senza grossi problemi. Ci sono piattaforme di formazione post univeristaria (e universitaria) che garantiscono i loro corsi anche in questa situazione. Una fra queste è Coursera, di cui abbiamo già scritto in questa guida.