Università, ecco i corsi di laurea più gettonati

Abbiamo visto quali sono le migliori università del mondo e come è collocato l’ateneo di Perugia in questa speciale classifica. Vediamo in questa guida, invece, quali sono i corsi di laurea più gettonati dagli studenti italiani.

In base a quanto riportato dal MIUR, nell’anno accademico 2018/19 il numero più alto di immatricolazioni si è registrato a Economia con 46 mila iscritti, seguita dal corso di laurea in Ingegneria industriale e dell’informazione (38 mila). A seguire poi le facoltà scientifiche (34 mila), tutte incluse in un’unica categoria e, infine, quelle a carattere medico e socio-sanitario (32 mila),che sono quelle per lo più a numero chiuso.

I dati del Ministero dell’Istruzione rivelano che dieci anni fa la tendenza era ben diversa: allora facoltà come Giurisprudenza e Architettura registravano un numero molto più elevato di adesioni. Nel dettaglio, rispetto all’anno accademico 2010-11, gli immatricolati in Legge sono calati del 35% e Architettura ha visto un crollo delle immatricolazioni del 50%.

Alla ricerca invece delle Università più affollate, in cima alla lista per numero di matricole abbiamo La Sapienza, con oltre 16 mila nuovi studenti. Seconde l’università di Bologna e la Federico II di Napoli a quota 13 mila.

L’Università degli Studi di Perugia, con i suoi 2493 immatricolati per lo scorso anno accademico, ricopre l’82 posto della classifica.

Le migliori facoltà secondo il mercato del lavoro

E’ sempre importante capire anche le richieste del mercato del lavoro. Le classifiche di Almalaurea ci illuminano sul tasso di occupazione e retribuzione netta media a cinque anni dalla laurea per i laureati magistrali del 2013. I più pagati sono gli ingegneri con quasi 1.800 euro al mese ed un tasso di occupazione del 92%, seguiti da coloro che vantano un titolo in Economia e statistica pagati 1.580 euro al mese. Infine in terza posizione i laureati in ambito medico/sanitario con una paga di 1.500 euro ed un tasso di occupazione dell’89%.

Facoltà telematiche

Un altro modo è quello delle facoltà telematiche sempre più apprezzate dagli studenti italiani. Spicca in particolare l'Università online Napoli Pegaso, unica nel suo genere ad essere inclusa tra i principali venti atenei del nostro Paese. Dal 2010 al 2019 gli immatricolati di questa Università sono cresciuti addirittura del 547%, passando da 897 a 5807 iscritti. Tra le università telematiche, citiamo anche Novedrate e-Campus con 1256 nuovi iscritti e Roma Unicusano con 1505 nuovi studenti.

Studenti stranieri

Infine, i dati sulle preferenze degli studenti stranieri. Nel 2018-19, secondo i dati del Miur, si sono iscritti nelle Università del nostro Paese 15 mila stranieri, provenienti principalmente da Romania (15%), Albania (9%), Cina (6%) e Marocco (5%). Le facoltà preferite sono state Economia (22%), Medicina (14%) e Ingegneria (12%).