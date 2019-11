Università on line, numeri da record per le lauree a distanza

Con i frenetici ritmi di vita di oggi, seguire l’Università, spostarsi per andare alle lezioni o addirittura dover cambiare città e sostenere i costi di una casa da studente universitario fuori sede, può diventare difficile. Per questo motivo anche in Italia le facoltà telematiche sono sempre più apprezzate, con un numero di iscritti in continua crescita.

Facendo un raffronto, nell'anno accademico 2010/11 il numero era inferiore alle 40.000 unità, mentre nel 2017/18 il numero è salito fino a superare i 93.000 iscritti. In particolare fra il 2015/16 e il 2017/18 si è registrato un incremento delle iscrizioni di più di 38.000 unità in confronto al 2014/15, con una crescita di oltre il 69% (fonte Adnkronos).

Le Università telematiche permettono di seguire varie tipologie di corsi di laurea via pc, smartphone e tablet, anche da casa, con gli esami da sostenere presso una delle varie sedi sparse sul territorio nazionale.

Questo sistema formativo abbatte le problematiche e i costi relativi agli spostamenti per raggiungere le sedi universitarie, con la possibilità di seguire i corsi a qualsiasi ora.

Ecco perché sono adatte anche a chi già lavora o a chi vuole prendere un secondo titolo nel tempo libero.

L’offerta formativa degli atenei on line è la più ampia: include infatti corsi di laurea come Giurisprudenza, Ingegneria, Scienze dell'Educazione e della Formazione, Scienze motorie, Scienze politiche, Psicologia, Scienze della Comunicazione e altro ancora.

In Italia sono attualmente attive 11 Università online riconosciute dal Ministero dell’Istruzione.

Ecco l’elenco completo: Università Telematica Internazionale Uninettuno, Università degli Studi Niccolò Cusano-Telematica Roma, Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, Università Telematica Pegaso, Università San Raffaele, Università Mercatorum, Università degli Studi eCampus, Università degli Studi Giustino Fortunato, Università degli Studi Guglielmo Marconi, Italian University Line, Università Leonardo Da Vinci.

Spicca in particolare l'Università online Napoli Pegaso, la sola del suo genere ad essere inclusa tra i principali atenei del nostro Paese. Dal 2010 al 2019 gli immatricolati di questa Università sono cresciuti addirittura del 547%, passando da 897 a 5807 iscritti. Tra le Università telematiche, citiamo anche Novedrate e-Campus con 1256 neoiscritti e Roma Unicusano con 1505 nuovi studenti (fonte Miur).

In Umbria la sede di Pegaso, dove ci si reca anche per sostenere gli esami, si trova ad Assisi, Via S. Paolo, 36 tel 075 816773 web https://www.unipegaso.it/website/