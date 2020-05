Università e Fase 2, cosa c'è da sapere

Anche il mondo della formazione universitaria ha vissuto la fase del lock down causato dall'emergenza Coronavirus applicando la didattica a distanza fin da subito e così proseguirà per i prossimi mesi. Ma cosa prevede esattamente la Fase 2 per gli atenei e i loro studenti?

Come sarà la Fase 2

Restano sempre sospese le lezioni in aula, mentre sessioni d'esame e le sedute di laurea potranno essere svolte in presenza a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da garantire il necessario dstanziamento sociale e di evitare l'aggregazione e che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione indicate dal Dpcm del 26 aprile 2020.

Il Governo chiarisce che nel caso in cui non possa essere assicurata l’adozione di tali misure, ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda possibile la presenza degli studenti, si potrà ricorrere alle modalità a distanza, nel qual caso dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità.

Nella Fase 2 si profliano anche novità sul fronte delle attività pratiche nel campo della ricerca e della formazione superiore come tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico, ed esercitazioni. Queste attività infatti si potranno ricominciare a svolgere in presenza come indica il Dpcm del 26 aprile 2020, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione. Nel caso in cui non possa essere assicurata l’adozione di tali misure, ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda possibile la presenza degli studenti e/o ricercatori, si potrà ricorrere, ove possibile, anche alle modalità a distanza.

Frattanto, l'Università degli Studi di Perugia ha attivato alcune pagine informative sull'emergenza Coronavirus e sulla didattica a distanza, dove si possono reperire le lezioni on line e i regolamenti per esami e sessioni di laurea.