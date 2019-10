"Un clic per la scuola", con Amazon fai i tuoi acquisti e doni soldi alla scuola dei tuoi figli

Continuano le iniziative di Amazon per la scuola: da alcuni giorni infatti è attivo il progetto “Un click per la scuola”. Si tratta di un’iniziativa che consente a chi fa acquisti sul portalissimo dello shopping on line di versare un accredito virtuale del 2,5% sull'importo della spesa fatta, alla scuola frequentata dai propri figli.

Come fare per aderire all’iniziativa

Per partecipare a “Un click per la scuola” basta recarsi sul sito www.unclicperlascuola.it, cercare il proprio istituto scolastico in base alla regione e alla provincia, selezionare la propria scuola e infine associare il proprio profilo Amazon.

La promozione è valida fino ad Aprile 2020 e dopo quella data le scuole potranno procedere all’ordine di materiale scolastico, per un valore in euro pari alla somma delle donazioni ricevute tramite Amazon dopo ogni acquisto degli utenti abbinati alla scuola.

Una bella opportunità per unire l’utile al dilettevole!

A Perugia ha già aderito all'iniziativa l'Istituto Comprensivo Perugia 11.