Quando e come fare l'iscrizione alle scuole per il 2020/21

Manca poco, pochissimo, all’apertura delle iscrizioni per le scuole: il Ministero dell’Istruzione ha infatti pubblicato la circolare sulle iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020/21.

Le domande potranno essere presentate dal 7 al 31 gennaio 2020 e dovranno essere effettuate online per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di seconda grado. Le famiglie potranno accedere al portale già a partire dalle ore 9 del 27 dicembre per avviare la fase della registrazione al sito.

La procedura online è accessibile tramite il portale del MIUR.

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) possono accedere al servizio “Iscrizioni on line”, sul portale del MIUR utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione.

E’ possibile accedere al servizio anche con l’identità digitale (SPID); in questo caso non serve nessuna registrazione.

E’ inoltre disponibile un tutorial del MIUR per chi avesse bisogno di aiuto o informazioni, che potrà in ogni caso rivolgersi direttamente alle segreterie degli istituti scolastici.

Inoltre è disponibile il sito Scuola in chiaro. Portale del MIUR che offre informazioni relative a tutte le scuole italiane, di ogni ordine e grado. A partire da una pagina di ricerca e utilizzando vari criteri, è possibile localizzare le scuole, visualizzare le singole schede informative ed effettuare un confronto tra i vari istituti. Informazioni del portale Scuola in Chiaro disponibili anche tramite l’app dedicata per dispositivi mobili.

Ricordiamo che si effettuano online anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli istituti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono a questo tipo di procedura.

Per quanto riguarda le iscrizioni alla scuola media sarà necessario indicare anche l'orario settimanale preferito, a scelta tra:

-30 ore;

-dalle 36 alle 40 ore.

Nel modulo dell'iscrizione alla scuola superiore le famiglie devono indicare:

-la scuola scelta;

-indirizzo di studio;

-due scuole alternative che rappresentano la seconda e la terza scelta.

Infine ricordiamo che le iscrizioni saranno invece cartacee per le seguenti scuole:

-sezioni delle scuole dell’infanzia;

-classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici;

-percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”;

-percorsi di istruzione per gli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gli istituti di prevenzione e pena;

-per alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta.

Per l'iscrizione alle Scuole dell'Infanzia del Comune di Perugia è necessario consultare queste pagine, dove sono risponibili i moduli. Per le scuole dell'infanzia statali nel territorio perugino, si può invece accedere direttamente ai siti web o recarsi alle segreterie degli istituti.