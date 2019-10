"Metti via quel cellulare!", "Mamma, sto studiando!", le migliori app per lo studio

Quante volte la mamma ti avrà detto “Metti via quel cellulare mentre stai studiando!”...

Eppure lo smartphone ha la sua utilità mentre si studia, infatti nel vastissimo mondo delle applicazioni per smartphone e tablet esistono anche tantissime app dedicate allo studio sviluppate per device mobili con Android e iOS.

Si tratta di software gratuiti e a pagamento di vario genere pensati per ogni esigenza, da quelle per migliorare la concentrazione, ad utility ideate per programmare al meglio le varie attività di studio.

Esistono inoltre software dedicati allo sviluppo della memoria o utili, ad esempio, per prendere appunti durante le lezioni.

Productivity Challenge Timer

Iniziamo la nostra rassegna da Productivity Challenge Timer, un’app anti-distrazione che ti aiuterà a rimanere concentrato sullo studio, dotata di una semplice interfaccia grafica in inglese, facilissima da usare. Ad esempio, se passiamo troppo tempo sui social, l’app ti invierà dei messaggi motivanti che ti riporteranno al tuo studio. Questa app consente, inoltre, di monitorare il lavoro svolto, misurando le prestazioni per capire come migliorare il tuo modo di studiare.

Android

iOS

Things 3

Proseguiamo con Things 3, un'applicazione che consente di organizzare facilmente le proprie attività non solo di studio. Un task manager completo e dall’utilizzo immediato che permette di gestire il tuo tempo in modo efficace, con la possibilità di assegnare categorie personalizzate alle tue attività.

iOS

SimpleMind Pro+

Nella nostra rassegna troviamo anche SimpleMind Pro+ disponibile sia per iOS che per Android. Applicazione che permette di organizzare facilmente i concetti da studiare in semplici mappe mentali; un ottimo metodo per memorizzare concetti in modo facile e veloce. SimpleMind è anche in grado di sincronizzare le mappe mentali sulle principali piattaforme, per esempio, Windows e Mac.

Android

iOS

Evernote

Concludiamo la nostra rassegna dedicata alle app per studiare con Evernote, la più famosa applicazione dedicata all’organizzazione di tempo, liste, appunti e note. Software che consente anche di scansionare appunti scritti a mano, aggiungere cose da fare, foto, immagini, pagine web, registrazioni audio, con la possibilità anche di condividere le proprie attività con altri utenti.

Android

iOS

Imparare a studiare con metodo, ecco chi ti può aiutare a Perugia

ISTITUTO SAN FRANCESCO

Corso Vannucci, 39, 06121 Perugia 075 571 6013 web: /www.istitutosanfrancesco.com/

Istituto Paritario Leonardi

Via M. Angeloni, 59, 06124 Perugia tel 075 500 8668 web: www.istitutoparitarioleonardi.it/

Grandi Scuole Perugia

Via Marzia, 16, 06100 Perugia tel 075 572 8020 web: www.grandiscuole.it/