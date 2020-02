Studenti umbri, il 60% ha scelto il liceo: i primi dati sulle iscrizioni dal MIUR

In queste ore cominciano ad arrivare dal Ministero dell’Istruzione i primi dati relativi alle iscrizioni alle scuole superiori per l’anno scolastico 2020/2021 che si sono chiuse lo scorso 31 gennaio.

Sono ancora i licei a superare gli istituti tecnici e professionali nella scelta dei ragazzi. infatti il 56,3% degli studenti ha preferito i primi (nel 2019 erano stati il 55,4%). In Umbria ben il 60,4% degli studenti in uscita dalle scuole medie ha scelto per il 2020/21 il liceo.

Gli istituti tecnici passano scendono al 30,8%, dal 31% del 2019/2020. Calano anche i professionali, dal 13,6% al 12,9%.

I dati definitivi saranno diffusi dal Ministero prossimamente.

Per quanto riguarda le scelte dei licei, stabili le iscrizioni al classico, al 6,7% (al 6,8% un anno fa). Cresce invece il liceo scientifico, che arriva al 26,2% (25,5% nel 2019/2020).

Scendendo nel dettaglio, il 15,5% ha scelto lo scientifico tradizionale, mentre l’opzione scienze applicate sale dall’8,4% all’8,9%; infine la sezione ad indirizzo sportivo è all’1,8% (1,7% lo scorso anno).

Per quanto riguarda gli altri lice,; diminuiscono le iscrizioni al linguistico, all’8,8% rispetto al 9,3% del 2019/2020. In crescita l’artistico, dal 4% al 4,4% e il liceo delle scienze umane, dall’8,3% all’8,7%. Stabili il liceo europeo/internazionale (0,5%) e i licei musicali e coreutici (1%).

Analizziamo nel dettaglio anche gli istituti tecnici: il settore economico è all’11,2% (l’anno scorso era al 11,4%); il settore tecnologico è al 19,6%. Infine i professionali che scendono al 12,9% rispetto al 13,6% del 2019/2020.

Le scuole superiori di Perugia e provincia

Liceo Classico A. MariottiPiazza San Paolo 3 Perugia

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE A. VoltaVia Assisana 40/e Perugia

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE A.Capitini-V.emanuele I Viale Centova, 4 Perugia

ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI Arnolfo di Cambio, Via Xiv Settembre 79 Perugia

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI B. Pascal, Via Pievaiola 140 Perugia

ISTITUTO D'ARTE Bernardino di Betto, Via Luigi Canali, 27 Perugia

ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO Cavour-marconi, Via Assisana 40/d Perugia

Centro Studi Don Bosco Onlus - Soc. Ccoperativa, Via Don Bosco, 5 Perugia

Istituto E. Fermi, Via Lacugnano 67 San Sisto Perugia

LICEO SCIENTIFICO G. Alessi, Via Ruggero D'andreotto 19 Perugia

LICEO SCIENTIFICO G. Galilei Via Xiv Settembre 79 Perugia

ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITÀ SOCIALI (GIÀ ITF) Giordano Bruno Via Mario Angelucci, 10 Perugia

LICEO CLASSICO Gymnsasium Montessori School Via Fonti Coperte, 38/d Perugia

Liceo Coreutico Montessori Via Fonti Coperte, 38/d Perugia

ISTITUTO MAGISTRALE Liceo Statale A. Pieralli Piazzale Anna Frank, 11 Perugia

LICEO LINGUISTICO Pietro Vannucci Via Lacugnano 67 Perugia