Come affrontare al meglio gli odiati compiti per le vacanze di Natale

Alle prese con il "dramma dei compiti per le vacanze"? Niente paura, non siete i soli.

La domanda che sorge spontanea negli scolari di ordine e grado è perché in un periodo di riposo ci si debba comunque confrontare con gli odiati compiti da svolgere.

Per far passare al meglio le vacanze natalizie ai vostri figli, pur ottemperando al dovere di svolgere i compiti assegnati, potete aiutarli con questi consigli.

Innanzitutto evitare di svolgere i compiti negli ultimi giorni delle vacanze. Con poco tempo a disposizione si corre il rischio di svolgerli solo parzialmente ed in modo impreciso.

E’ fondamentale, invece, un’attenta organizzazione, creando un programma di studio dettagliato, dividendo i compiti nei vari giorni di vacanza disponibili.

Ovviamente il periodo ideale per fare i compiti è nei giorni tra Natale e Capodanno e tra quest'ultimo e l'Epifania, iniziando con gli scritti per poi passare agli orali qualche giorno prima di rientrare a scuola. E’ consigliabile dedicare ai compiti solo qualche ora ogni giorno, alternando materie più complesse con altre meno impegnative.

E’ anche importante utilizzare tecniche per studiare in fretta, senza perdere tempo. Qui la nostra guida su come migliorare le tecniche di apprendimento. In particolare è importante imparare a leggere velocemente e creare mappe mentali per elaborare e sintetizzare le varie informazioni.

Non dimentichiamo le app per studiare, applicazioni per non perdere tempo e che migliorano la concentrazione.

Infine è consigliabile organizzare delle giornate di studio con i compagni di scuola, utili per ripetere le materie orali e per svolgere insieme i compiti più difficili.