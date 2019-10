Panicale ospita il "Sacred Concert” di Duke Ellington

Sabato 5 Ottobre alle 21:30 sul palco del Teatro Cesare Caporali di Panicale sarà presentato il “Sacred Concert” di Duke Ellington nella riduzione per Soprano, Coro e Nonetto di Massimo Morganti. Ad eseguirlo un organico artistico formato dalla cantante solista Marta Raviglia, dall'ensemble vocale “Coristi a Priori” di Perugia fondato e diretto da Carmen Cicconofri, e da una combo di 9 musicisti della jazz orchestra “Perugia Big Band” diretta da Massimo Morganti.

Uno dei teatri storici più suggestivi dell'Umbria accoglie quindi la terza tappa del tour che porterà la musica di Ellington in esclusive location, grazie a un progetto supportato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

Quest’anno ricorre il 120° anniversario della nascita di Ellington, songwriter, pianista, arrangiatore e bandleader statunitense entrato nel mito. Un genio del XX secolo universalmente conosciuto per la sua enorme influenza nel mondo della musica jazz e non solo. I Concerti Sacri di Duke Ellinkton sono un'opera importante e unica nel suo genere: tre concerti sacri per big band, coro e voce solista che a più riprese fra il 1966 e il 1974 furono commissionati al compositore americano da alcune chiese ed istituzioni (primo: Grace Cathedral di San Francisco commissionato dall'episcopato della California; secondo: Cattedrale di San John the Divine di New York commissionato dall'episcopato di New York; terzo: Abbazia di Westminster di Londra per il 25° anno delle Nazioni Unite comm. dal Presidente Sir Colin Crow).

“Qua e là per l'Umbria con Duke Ellington” è un progetto di turismo musicale ideato dall'Associazione Culturale Perugia BigBand con i partner Coro Polifonico Città di Tolentino e Coristi a Priori. Sviluppato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e il patrocinio dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria.

L'evento di Panicale gode del patrocinio del Comune di Panicale ed è stato reso possibile dalla disponibilità della Compagnia del Sole, associazione che ha in gestione il Teatro Comunale.