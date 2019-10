Mese dell'Educazione Finanziaria, anche in Umbra tante iniziative

Dal 1 al 31 Ottobre 2019 in tutta Italia ricorre il "Mese dell’Educazione Finanziaria” (#OttobreEdufin2019) per offrire a tutti occasioni gratuite e di qualità, senza fini commerciali, per accrescere le conoscenze di base sulla gestione e programmazione delle risorse finanziarie personali e familiari.

A promuovere l’iniziativa è il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria del Governo.

Momenti di riflessione, gioco, confronto e spettacolo sulla gestione del risparmio, ma anche sui temi assicurativi e previdenziali aperti alla cittadinanza si svolgeranno in tutta Italia con il supporto di associazioni, istituzioni, imprese, università, scuole, fondazioni, pubbliche amministrazioni, fondi pensioni, associazioni di consumatori, casse previdenziali e realtà del mondo assicurativo

Anche in Umbria si susseguiranno una serie di iniziative, che sono reperibili sulla sezione sito www.quellocheconta.gov.it appositamente creata per questa iniziativa.