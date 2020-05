Il lavoro e futuro, Its Umbria Academy non si ferma: la nuova offerta formativa post-diploma

Its Umbria Academy, l’Academy di alta formazione post diploma dell’Umbria, presenterà il 28 maggio alle ore 17 in streaming l’offerta formativa per il nuovo biennio accademico che prenderà il via in autunno. Its Umbria Academy è un’academy tecnica promossa dal Ministero dell’Istruzione, dalla Regione Umbria e partecipata dalle principali aziende del territorio, che al termine del percorso formativo offre elevatissime opportunità di occupazione. La partecipazione all’Open Day, aperta agli studenti delle scuole superiori e alle famiglie, permetterà di conoscere nel dettaglio l’offerta formativa di Its Umbria Academy. Per partecipare è necessario iscriversi al seguente link http://iscrizioni.itsumbria.it/open-day-28-maggio-2020/ o visitare il sito internet http://www.itsumbria.it/

All’Open Day interverranno: Giuseppe Cioffi, Presidente ITS Umbria Academy, Nicola Modugno, Direttore ITS Umbria Academy, Antonietta Zancan, Dirigente Ufficio V Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, Miur, Michele Fioroni, Assessore allo Sviluppo economico, innovazione, digitale e semplificazione, Regione Umbria, Antonella Iunti, Dirigente Ufficio scolastico Regionale, Oscar Proietti, Responsabile tecnico-scientifico ITS Umbria Academy, Cesare Ceraso, Managing Director De Walt Industries Tools.

Per il prossimo biennio è stata ampliata l’offerta formativa con altri due percorsi, che si aggiungono ai sei esistenti attivati nei seguenti indirizzi: MECHATRONIC and DIGITAL ACADEMY (Sistemi meccatronici con specializzazione in Automazione industriale e delle tecnologie digitali) BIOTECH ACADEMY (Prodotti e processi a base biotecnologica) BIM ACADEMY (Sistema Casa: Building Information Modelling) AGRI-FOOD ACADEMY (Trasformazioni agroalimentari e agroindustriali) TOURISM MARKETING ACADEMY (Marketing e internazionalizzazione delle imprese con specializzazione nella filiera ricettivo-turistica)



La formazione specialistica biennale, rivolta a studenti diplomati, è gratuita e in grado di fornire conoscenze qualificate e opportunità di lavoro ai giovani del territorio soddisfacendo, contemporaneamente, i fabbisogni di competenze espressi dalle imprese. Al termine dei percorsi formativi gli studenti ricevono il Diploma di Stato di Istruzione Terziaria pari al V livello del Quadro Europeo delle Qualifiche – EQF, rilasciato dal Ministero dell’Istruzione.

La flessibilità didattica, il forte dinamismo, la fondamentale partecipazione delle imprese e i livelli di occupazione conseguiti, rendono la formazione terziaria (post diploma) di Its Umbria Academy un canale di formazione moderno e contemporaneo. Ciò ancor più alla luce della recente emergenza sanitaria che sta rivoluzionando i modelli organizzativi delle imprese, mettendo al centro le competenze tecniche e digitali che saranno in condizione di esprimere gli studenti ITS al termine dei loro studi caratterizzati da un forte taglio applicativo, tecnologico e laboratoriale.

Centrali per la didattica e l’efficacia della formazione sono, infatti, i laboratori tecnologicamente avanzati. In particolare, il laboratorio meccatronico di Foligno, ha ricevuto dal MISE la certificazione di Centro di Trasferimento Tecnologico in ambito Industria 4.0.