Imparare l'inglese online: è questo il momento giusto, ecco come

Costretti come siamo a stare in casa per l’emergenza Coronavirus, quale momento migliore per mettere a punto o imparare da zero il nostro inglese?

Ecco allora i migliori corsi online che possono essere seguiti tramite computer, smartphone e tablet.

Sono corsi gratuiti o con opzioni a pagamento, pensati per ogni tipo di studente, divertenti e facili e che richiedono solo una manciata di minuti di studio al giorno.

Youtube

La nostra rassegna comincia da Youtube, una delle migliori piattaforme dove trovare video utili all’apprendimento della lingua inglese. Sulla celebre piattaforma di Google sono disponibili tantissimi canali dedicati, adatti sia ai principianti sia agli esperti. Tra le moltissime proposte vi segnaliamo in particolare Learn English With Misterduncan ed il canale della BBC per imparare l’inglese.

Duolingo

Nella nostra carrellata troviamo anche Duolingo, uno dei migliori corsi di inglese online di tipo gratuito. Una piattaforma che ha sviluppato un metodo d'insegnamento che richiede solo alcuni minuti di studio al giorno e adatta sia ai principianti che iniziano dalle basi, sia per chi vuole esercitarsi nella lettura, nella scrittura e nel parlato. Una piattaforma inoltre di facile utilizzo, disponibile anche per le scuole e per smartphone e tablet.

Babbel

Babbel è uno dei corsi online più conosciuti: una piattaforma che include alcune lezioni gratuite, ma che prevede la sottoscrizione di un abbonamento a pagamento (da uno a 12 mesi). Si tratta di una completa piattaforma che include dialoghi interattivi, basati su situazioni e temi realistici ed un avanzato sistema di riconoscimento vocale per migliorare la pronuncia. Non mancano anche qui app dedicate per dispositivi mobili dotati di sistemi operativi Android e iOS.

ABA English

Concludiamo la nostra rassegna dei migliori corsi d’inglese online con ABA English. Una piattaforma che come Babbel prevede le lezioni gratuite e dei piani premium in abbonamento. Corsi che includono esercizi di grammatica, esercitazioni per la pronuncia e videolezioni di vita reale dedicate alla comprensione della lingua parlata. Ricordiamo, infine, la possibilità di contattare direttamente un insegnante che ci seguirà per tutta la durata del corso e l’ABA (American British Academy) English Certification rilasciato al termine del corso. Anche ABA fornisce app per dispositivi mobili con Android e iOS.

Per chi invece volesse aspettare che finisca l'emergenza Coronavirus, a Perugia ci sono tantissime scuole di inglese con corsi su misura per le proprie esigenze:

Perugia Crocevia Linguistico

Via Sicilia, 39, 06128 Perugia tel 075 500 1665 web: www.perugiacrocevialinguistico.it/

Accademia Britannica Umbra

Viale Indipendenza, 21, 06121 Perugia tel 075 572 6997 web: accademia-britannica.net/

Str. Perugia - S. Marco, 95, 06131 Perugia tel 348 651 6822

British Institutes Perugia

Largo Madonna Alta, 6, 06128 Perugia tel 075 500 4454 web: www.britishinstitutes.it/perugia

Scuola Di Inglese Help

Via Michelangelo Lorio, 8, 06124 Perugia tel 075 500 1117 web: www.scuolainglesehelp.it/

Oxford School of Languages

Via Settevalli, 324, 06128 Perugia tel 075 500 3673 web: www.oxford-school.it/

English School Perugia

Via Cacciatori delle Alpi, 5, 06121 Perugia tel 075 572 1471 web: www.englishschoolperugia.com/

Inlingua Perugia

Via Settevalli, 133, 06129 Perugia tel 075 465 9481 web: nlinguaperugia.com/

GO GLOBAL American School of English

Via Francesco Panzarola, 32, 06135 Perugia tel 075 397367 web: www.goglobalschool.com/

Comitato Linguistico

Via Cacciatori delle Alpi, 5, 06121 Perugia tel 075 572 1471 web: www.comitatolinguistico.com/

Helen Doron English - Perugia e Magione

Via Alessandro Arienti, 2/c, 06132 Perugia tel 335 477 929 web: www.helendoron.it/

Artigianato Linguistico Ponte Perugia

via Galeazzo Alessi, 80, 06122 Perugia tel 320 111 0046 web: www.ponteperugia.it/