Diventare un attore teatrale, ecco le scuole per farlo a Perugia

Se siete appassionati di teatro, vi piace essere al centro dell’attenzione, o semplicemente avete bisogno di sfogare emozioni e sentimenti che portate nel cuore, è il momento di iscriversi a un corso di recitazione!

A Perugia l’offerta è particolarmente vasta. Che cosa si impara in una scuola di teatro?

Sicuramente, tutte le tecniche necessarie per entrare nel mondo dello spettacolo e del cinema. I corsi di recitazione possono, inoltre, rivelarsi utili anche a chi vuole migliorare le proprie capacità di public speaking. Le tecniche di acting, infatti sono un ottimo investimento per privati o professionisti che desiderano apprendere come memorizzare discorsi o presentazioni e parlare in modo chiaro ed efficace di fronte ad una platea.

Quando scegliete il corso da frequentare, è importante analizzare alcune caratteristiche fondamentali delle scuole di recitazione.

Innanzitutto il programma: per chi è alle prime armi sono consigliabili scuole con corsi dai 2 ai 4 anni. In alternativa sono disponibili anche corsi annuali che però si concentrano su un singolo argomento, ad esempio la Commedia dell’Arte, il metodo Stanislavski, ecc.

Inoltre è importante controllare che nel programma sia presente lo studio della dizione. Un buon corso di dizione dovrebbe durare almeno 6 mesi.

Passiamo poi agli insegnanti, una scuola valida dovrebbe avere un sito Internet con all’interno i curricula dei suoi insegnanti, annoverando gli studi fatti, i corsi di perfezionamento e le esperienze professionali.

Infine, anche la sede della scuola ha la sua importanza. E’ consigliabile fare un sopralluogo prima dell’iscrizione al corso, verificando la qualità e l’ampiezza della sala e la presenza di un eventuale palco.

Scuole di teatro a Perugia

Teatro di Sacco

Via Giovanni Santini, 8 tel 320 623 6109 web: http://www.teatrodisacco.it/

Rinoceronte Teatro

Via della Sposa, 1/e tel 392 601 9507 web: http://www.rinoceronteteatro.it/

Musical Academy Perugia

via Orazio Tramontani 52, Ponte S.Giovanni tel 075 394462

Centro Universitario Teatrale

Piazza del Drago, 1 tel 075 573 1666 web: https://cutperugia.blogspot.com/

THEAMUS Scuola di Musica e Teatro

Via Adriatica, 100, 06135 Ponte San Giovann tel 347 374 7948 web: http://www.theamus.it/

Fontemaggiore

Str. delle Fratte, 3/A/7, 06132 Castel del Piano PG tel 075 528 9555 web: https://www.fontemaggiore.it/

Voci e Progetti

Via Angelo Morettini, 57 tel 347 651 8028 web: http://www.vocieprogetti.it/j25/

Teatro di Figura Umbro

tel 075 572 5845 web: http://www.tieffeu.com/

Micro Teatro Terra Marique

Via Floramonti, 9 tel 075 572 1238 web: http://www.microteatro.it/microteatro.it/intro_microteatro_centro_di_biomeccanica_teatrale.html

Piccolo Teatro degli Instabili

Via Metastasio, 18, 06081 Assisi tel 333 785 3003 web: http://www.teatroinstabili.com/