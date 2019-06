Corsi per diventare bagnino, ecco dove farli

E’ vero, a Perugia il mare non c’è! Ma il bagnino è una figura indispensabile per la sicurezza dei bagnanti in tutti gli impianti acquatici, e nella zona di Perugia le piscine dove trascorrere momenti rinfrescanti sono tante.

Ecco perché il bagnino di salvataggio, anche chiamato assistente bagnanti o guardaspiaggia è una professione che richiede una particolare formazione ed una completa preparazione tecnica, oltre ovviamente ad ottime capacità natatorie ed un fisico allenato.

Cosa si deve fare per diventare bagnino? è necessario seguire dei corsi di formazione svolti presso questi enti: Società Nazionale di Salvamento, Federazione Italiana Nuoto sezione salvamento e Federazione Italiana Salvamento Acquatico.

I requisiti per poter frequentare i corsi da assiestente bagnante sono:

avere un’età compresa tra i 16 e i 65 anni

essere in possesso di idonee condizioni psicofisiche certificate da un medico.

Alla fine del corso bisogna sostenere un esame teorico e pratico; se verrà superato, verrà rilasciato il brevetto di bagnino. I corsi possono anche prevedere dei tirocini prima della prova finale.

I corsi per diventare bagnino si effettuano su tutto il territorio nazionale.

Le materie e le tecniche insegnate nei corsi per bagnino

Tra le materie insegnate ci sono, ad esempio, nozioni di primo soccorso (anche in caso di asfissia e arresto cardiaco), anatomia, meteorologia, trattamento delle acque di piscina,responsabilità e sicurezza e sulla tutela ambientale e sanitaria.

Ricordiamo anche i corsi dedicati alla somministrazione dell'ossigeno e all'uso del defibrillatore.

Tra le tecniche che vengono affrontate, quelle di recupero di un soggetto in stato di pericolo in acqua e le tecniche specifiche di nuoto per finalità di salvamento.

Tipi di brevetto per bagnini di salvataggio

Per quanto riguarda il brevetto bagnino, in Italia ne vengono erogate tre diverse tipologie:

- Brevetto P: permette di operare soltanto in piscina

- Brevetto IP: per acque interne (ovvero laghi) e anche piscina

- Brevetto MIP: il più completo che permette di operare al mare, in acque interne e nelle piscine.

Ogni brevetto ha validità triennale.

Tempi e costi

La durata del corso per assistente bagnante dipende dalla cadenza settimanale delle lezioni; normalmente il corso base non dura meno di due mesi. Il prezzo che si aggira intorno ai 300 euro.

Dove frequentare il corso per assistente bagnante a Perugia

Ecco chi eroga il corso per bagnino di salvatggio a Perugia:

Federazione Italiana Nuoto

Via Martiri dei Lager, 65, 06128 Perugia tel 075 505 7143 web: www.federnuoto.it/

Piscina Lacugnana

Str. di Lacugnano, 06132 Perugia tel 075.5172624 web: www.amatorinuoto.it/

Amatori Nuoto Libertas Perugia

Via Arturo Checchi 4 tel 075.5758069 web: www.amatorinuoto.it/

Bollablu

Via Val di Rocco,56 06134 Ponte Felcino (Perugia) tel 3497857450 web: www.bollablu.it