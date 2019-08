Se l'inglese è un disastro, ecco come recuperare: tutti i corsi disponibili a Perugia

Se durante le vacanze estive all’estero vi siete resi conto che il vostro livello di inglese è davvero insufficiente, non preoccupatevi. Potete ancora rimediare!

Ponetevi l’obiettivo di migliorare la vostra conoscenza della lingua internazionale per eccellenza durante i prossimi mesi, così da poter tornare ad “affacciarvi” in un paese straniero con la giusta sicurezza in voi stessi.

Cosa avere chiaro prima di iscriversi a un corso

Esistono moltissime opportunità di imparare o migliorare il proprio inglese a Perugia, non dovete far altro che scegliere il tipo di corso più adatto alle vostre esigenze.

Tra gli elementi che dovete valutare ci sono:

che obiettivo volete raggiungere (livello di conoscenza e padronanza della lingua) e da che livello partite

che tempi liberi avete da dedicare a questo intento

qual’è la vostra capacità di concentrazione

che budget avete a disposizione

Tutte le possibilità per il vostro inglese

Una volta che avrete chiari questi elementi, farete meno fatica a districarvi nel mare delle possibilità e delle offerte.

Infatti, ormai tutte le scuole di lingue vi offrono la possibilità di frequentare lezioni di gruppo o individuali e persino a domicilio, di grammatica o di conversazione, per ogni livello di partenza. Anche sul costo e sulle modalità di pagamento, il panorama è assai vasto. Esistono le modalità “paga in anticipo e ottieni un forte sconto”, oppure anche in questo caso si può accedere persino a dei comodi finanziamenti in piccole rate.

Ecco le scuole di inglese a Perugia

Wall Street English Perugia

Piazzale Umbria Jazz, 1, 06125 Perugia tel 075 978 0913 web: www.wallstreet.it/scuola-inglese-perugia/

Perugia Crocevia Linguistico

Via Sicilia, 39, 06128 Perugia tel 075 500 1665 web: www.perugiacrocevialinguistico.it/

Accademia Britannica Umbra

Viale Indipendenza, 21, 06121 Perugia tel 075 572 6997 web: accademia-britannica.net/

Str. Perugia - S. Marco, 95, 06131 Perugia tel 348 651 6822

British Institutes Perugia

Largo Madonna Alta, 6, 06128 Perugia tel 075 500 4454 web: www.britishinstitutes.it/perugia

Scuola Di Inglese Help

Via Michelangelo Lorio, 8, 06124 Perugia tel 075 500 1117 web: www.scuolainglesehelp.it/

Oxford School of Languages

Via Settevalli, 324, 06128 Perugia tel 075 500 3673 web: www.oxford-school.it/

English School Perugia

Via Cacciatori delle Alpi, 5, 06121 Perugia tel 075 572 1471 web: www.englishschoolperugia.com/

Inlingua Perugia

Via Settevalli, 133, 06129 Perugia tel 075 465 9481 web: nlinguaperugia.com/

GO GLOBAL American School of English

Via Francesco Panzarola, 32, 06135 Perugia tel 075 397367 web: www.goglobalschool.com/

Comitato Linguistico

Via Cacciatori delle Alpi, 5, 06121 Perugia tel 075 572 1471 web: www.comitatolinguistico.com/

Helen Doron English - Perugia e Magione

Via Alessandro Arienti, 2/c, 06132 Perugia tel 335 477 929 web: www.helendoron.it/

Artigianato Linguistico Ponte Perugia

via Galeazzo Alessi, 80, 06122 Perugia tel 320 111 0046 web: www.ponteperugia.it/