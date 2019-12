Come prepararsi al meglio per un colloquio di lavoro

Per chi è alla ricerca di un lavoro, dopo la redazione di un curriculum ben fatto ed efficace, la cosa più importante è saper sostenere un colloquio. Oggi una modalità molto diffusa tra le aziende, al fine di risparmiare tempo e fare una prima selezione dei candidati, è quella del colloquio telefonico. Questa modalità di selezione permette inoltre di entrare in contatto con candidati fisicamente lontani, selezionandoli in una prima scrematura. In ogni caso, sostenere un colloquio lavorativo non è esattamente facile. Allora vediamo come prepararsi al meglio.

Prepararsi al meglio per un colloquio di lavoro

L’obiettivo di chi vi deve selezionare è quello di farsi un’idea quanto più dettagliata del candidato. Ecco perché quando ci si trova ad un colloquio di lavoro non bisognerebbe mai farsi cogliere impreparati. Prepararsi a questa importante sfida, però, non è impossibile. Basta seguire i passi giusti.

- Rispondi alla mail di convocazione a colloquio. Fallo in modo cortese, formale e breve. Ricordati di ripetere orario e data presenti nella mail, chiedendo inoltre conferma di ricezione della tua. Se ti mostri flessibile con frasi come “non esitate a contattarmi in caso aveste bisogno di ulteriori informazioni” farai sicuramente bella figura;

- Informati sulla società. Nell’era del digital questo passo è tanto semplice quanto necessario. Attraverso siti web, pagine social e notizie on-line, devi aver chiaro con chi parlerai e qual’è il lavoro per il quale stai affrontando la selezione.

- Chiedi in giro: se conosci qualcuno che lavora nell’azienda in questione, non farti problemi a richiedere maggiori informazioni per avere un quadro più completo;

- Se conosci il nome di chi condurrà il colloquio, visita il suo profilo LinkedIn per capire meglio con chi avrai a che fare e mostrerai un interesse che verrà apprezzato;

- Rileggi ancora una volta l'annuncio, la lettera di presentazione ed il curriculum prima del colloquio;

- Infine, cura all’outift: presentati in modo coerente con il profilo e lo stile dell’azienda, oltre che del settore. Evita un abbigliamento troppo eccentrico o troppo sciatto, estremi che non vanno bene in nessun caso.

Le risposte che fanno la differenza

Esistono oggettivamente delle domande ritenute più difficili in un colloquio di lavoro, ma niente di insuperabile. Scopri come muoverti, ma soprattutto come rispondere al meglio.

1. Perché avete lasciato il vostro ultimo lavoro / Perché volete lasciare il lavoro attuale?

Cerca di rispondere in modo positivo, anche se nel tuo precedente lavoro sono accaduti anche episodi negativi. Sii sintetico, non dilungarti in conversazioni che potrebbero far sorgere dubbi. Sottolinea il motivo per cui vuoi lavorare presso l’azienda nella quale ti stai candidando, puntando sulla realizzazione dei tuoi obiettivi.

2. Come reagisci di fronte alle critiche?

Sii assertivo. Rispondi che sei semplicemente umano, e che ti aspetti di commettere errori ma anche di imparare. Porta come esempio una situazione reale di critica costruttiva che hai vissuto.

3. Qual è la fonte della tua motivazione?

Parla dei tuoi valori e delle tue ambizioni, non del denaro. Sottolinea quelli che hai auto-identificato come bisogni e gli obiettivi che ti sei posto da raggiungere: collega sempre le leve motivazionali a questi due elementi.

4. Ti stai candidando presso altre aziende?

Sii sincero: se la risposta è sì, non farti problemi a dirla: essere richiesti è infatti una qualità molto attraente. Dimostra selettività nella scelta delle posizioni a cui candidarti.

5. Che cosa hai che altri candidati non hanno?

Punta su ciò che ti contraddistingue e sui tuoi risultati raggiunti. Sii onesto e non farti problemi a raccontare degli episodi lavorativi in cui sei emerso grazie alle tue qualità.

6. Ci sono aspetti della posizione che non ti attirano?

Mostra di aver letto bene la Job Description. Se ci sono degli aspetti che non ti convincono dillo pure apertamente, enfatizzando in parallelo gli aspetti positivi.

7. Sei a tuo agio nel ricevere ordini dai superiori?

Mostra la tua capacità di lavorare in team e fai pure degli esempi dei tuoi precedenti lavori.

8. Parlaci di un errore che hai commesso e dell’insegnamento che ne hai tratto.

Rispondi a questa domanda onestamente, ma evitando di citare episodi imbarazzanti o troppo personali.

9. Che tipo di stipendio ti aspetti? Quanto vorresti guadagnare?

Prima del colloquio informati bene sullo standard di mercato. Sentiti libero di affermare ciò che ti aspettati in base alle tue qualifiche e sii aperto al confronto.

10. Hai qualche domanda?

Evita di rispondere “no”, quindi tieniti pronta almeno una domanda, relativa alla posizione o all’azienda; darai l’impressione di essere una persona curiosa che riflette sulle informazioni che le vengono comunicate. Concludi chiedendo quali saranno i tempi per ricevere un feedback e quale sarà il prossimo step del processo di selezione.

